23 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. «Чайка» будет принимать «Черноморец».
«Чайка»
Команда из Ростовской области – середняк Первой лиги. После 24 матчей сезона 2024/2025 «Чайка» располагается на десятой строчке в турнирной таблице. В весенней части кампании подопечные Евгения Калешина дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.
Последние три игры:
- Арсенал Тула – Чайка 0:0
- КАМАЗ – Чайка 3:1
- Чайка – Уфа 1:1
«Черноморец»
Клуб из Новороссийска идет в верхней части турнирной таблицы Первой лиги и претендует на попадание в «стыки» за право сыграть в РПЛ. В настоящее время команда занимает пятую строчку. При этом следует заметить, что именно «Черноморец» совсем недавно успел нанести первое поражение в сезоне московскому «Торпедо».
Последние три игры:
- Урал – Черноморец 2:1
- Черноморец – Арсенал Тула 0:0
- Черноморец – Торпедо 2:0
Очные встречи
- Черноморец – Чайка 1:2
- Черноморец – Чайка 0:1
- Чайка – Черноморец 1:2
Прогноз на матч «Чайка» – «Черноморец»
Гости пребывают в хорошей форме и выглядят явно более сбалансированной командой. Считаем, что клуб из Новороссийска как минимум не уступит, а то и вовсе замахнется на полновесные три очка.
Прогноз: победа «Черноморца» с форой 0, коэффициент – 1,71.
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