23 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. «Чайка» будет принимать «Черноморец».

«Чайка»

Команда из Ростовской области – середняк Первой лиги. После 24 матчей сезона 2024/2025 «Чайка» располагается на десятой строчке в турнирной таблице. В весенней части кампании подопечные Евгения Калешина дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение.

Последние три игры:

Арсенал Тула – Чайка 0:0

КАМАЗ – Чайка 3:1

Чайка – Уфа 1:1

«Черноморец»

Клуб из Новороссийска идет в верхней части турнирной таблицы Первой лиги и претендует на попадание в «стыки» за право сыграть в РПЛ. В настоящее время команда занимает пятую строчку. При этом следует заметить, что именно «Черноморец» совсем недавно успел нанести первое поражение в сезоне московскому «Торпедо».

Последние три игры:

Урал – Черноморец 2:1

Черноморец – Арсенал Тула 0:0

Черноморец – Торпедо 2:0

Очные встречи

Черноморец – Чайка 1:2

Черноморец – Чайка 0:1

Чайка – Черноморец 1:2

Прогноз на матч «Чайка» – «Черноморец»

Гости пребывают в хорошей форме и выглядят явно более сбалансированной командой. Считаем, что клуб из Новороссийска как минимум не уступит, а то и вовсе замахнется на полновесные три очка.

Прогноз: победа «Черноморца» с форой 0, коэффициент – 1,71.

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