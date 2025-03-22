23 марта 2025 года в 12:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. «Уфа» будет принимать претендента на повышение в классе – калининградскую «Балтику».
«Уфа»
«Горожане» проваливают кампанию, занимая лишь пятнадцатую строчку в турнирной таблице. «Уфа» давно не претендует на великие свершения и местным болельщикам, к сожалению, остается лишь ностальгировать по некогда славным временам.
Последние три игры:
- Уфа – Енисей 0:1
- Торпедо – Уфа 0:0
- Чайка – Уфа 1:1
«Балтика»
Подопечные Талалаева рвутся в российскую Премьер-Лигу и лидируют во втором дивизионе. «Балтика» на три очка опережает своего ближайшего преследователя – московское «Торпедо». При этом на старте весенней части сезона калининградцы не блещут результативностью – лишь один забитый гол в трех турах.
Последние три игры:
- Тюмень – Балтика 0:1
- Балтика – Ротор 0:0
- Балтика – Шинник 0:0
Очные встречи
- Балтика – Уфа 1:1
- Балтика – Уфа 3:2
- Уфа – Балтика 0:2
Прогноз на матч «Уфа» – «Балтика»
«Балтика» старательно ведет борьбу за возвращение в РПЛ и едва ли может позволить себе терять очки в играх с командами из нижней части турнирной таблицы. Ожидаем, что гостям предстоит как следует постараться, однако считаем, что все же калининградцы способны взять свое и набрать полноценные три балла.
Прогноз: победа «Балтики», коэффициент – 1,89.
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