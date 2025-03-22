22 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 25-го тура Первой лиги. КАМАЗ будет принимать терпящую крах «Тюмень».

КАМАЗ

Команда из Набережных Челнов солидно проводит весеннюю часть кампании в Первой лиге. КАМАЗ набрал шесть баллов из девяти возможных и объективно неплохо подготовился к «рестарту» сезона. В настоящее время КАМАЗ занимает двенадцатую строчку в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.

Последние три игры:

Шинник – КАМАЗ 1:0

КАМАЗ – Чайка 3:1

КАМАЗ – Арсенал (Тула) 2:1

«Тюмень»

«Тюмень» – главный аутсайдер нынешнего чемпионата в Первой лиге. В активе команды лишь 16 очков после 24 туров. Не стоит удивляться тому, что именно «Тюмень» осела на дне турнирной таблицы.

Последние три игры:

Тюмень – Балтика 0:1

Алания – Тюмень 0:0

Родина – Тюмень 0:1

Очные встречи

Тюмень – КАМАЗ 1:1

Тюмень – КАМАЗ 2:0

КАМАЗ – Тюмень 2:1

Прогноз на матч КАМАЗ – «Тюмень»

КАМАЗ – очевидный фаворит противостояния. Хозяева поля набрали приличную форму и явно не настроены терять очки в игре с далеко не самым топовым соперником. К тому же стоит учесть немаловажный фактор: КАМАЗ как правило набирает зачетные баллы при поддержке своих трибун – 20 из 28 очков приходятся на матчи на своем поле. Встреча с «Тюменью» – хорошая возможность улучшить и без того хорошую статистику.

Прогноз: победа КАМАЗа, коэффициент – 1,9.

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