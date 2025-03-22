В воскресенье, 23 марта, в 25-м туре Первой лиги сыграют СКА Хабаровск и «Ротор». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 8:00 (мск).

СКА Хабаровск

Команда Алексея Поддубского находится на 6-й позиции, набрав 35 очков. СКА добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 30:31.

Последние результаты СКА Хабаровск в Первой лиге:

16.03.25 СКА Хабаровск – «Сочи» – 0:1;

09.03.25 «Шинник» – СКА Хабаровск – 0:1;

02.03.25 «Нефтехимик» – СКА Хабаровск – 0:1.

«Ротор»

«Ротор» набрал 33 очка и занимает 8-е место. Подопечные Дениса Бояринцева добыли 7 побед, 12 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 20:18.

Предыдущие результаты «Ротора» в Первой лиге:

16.03.25 «Ротор» – «Сокол» – 2:2;

10.03.25 «Балтика» – «Ротор» – 0:0;

03.03.25 «Ротор» – «Урал» – 0:0.

Очные встречи в Первой лиге

13.10.24 «Ротор» – СКА Хабаровск – 1:1;

06.11.21 СКА Хабаровск – «Ротор» – 3:1;

24.07.21 «Ротор» – СКА Хабаровск – 0:0;

29.09.19 «Ротор» – СКА Хабаровск – 5:3;

28.04.19 «Ротор» – СКА Хабаровск – 2:2.

Прогноз на матч СКА Хабаровск – «Ротор»

«Ротор» максимально надежен в обороне – меньше пропустила только лидирующая «Балтика». СКА не блещет в атаке, поэтому феерии не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.47.

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