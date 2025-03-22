В субботу, 22 марта, в 25-м туре Первой лиги встречаются «Енисей» и Нефтехимик». Игра состоится в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).
«Енисей»
Команда Андрея Тихонова располагается на 7-й позиции, набрав 34 очка. «Енисей» добыл 10 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 25:26.
Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:
- 15.03.25 «Уфа» – «Енисей» – 0:1;
- 08.03.23 «Енисей» – «Родина» – 0:0;
- 01.03.25 «Енисей» – «Алания» – 1:0.
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:24.
Предыдущие результаты «Нефтехимик» в Первой лиге:
- 15.03.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» М – 0:1;
- 09.03.25 «Сокол» – «Нефтехимик» – 1:3;
- 02.03.25 «Нефтехимик» – СКА Хабаровск – 0:1.
Очные встречи в Первой лиге
- 08.09.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:1;
- 04.05.24 «Нефтехимик» – «Енисей» – 0:0;
- 13.08.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:0;
- 20.05.23 «Енисей» – «Нефтехимик» – 2:2;
- 29.10.22 «Нефтехимик» – «Енисей» – 1:1.
Прогноз на матч «Енисей» – «Нефтехимик»
Ожидаем малорезультативной игры с преимуществом «Енисея», который после возобновления чемпионата еще не пропускал. Прогноз – «1Х + ТМ (2,5)» с коэффициентом 1.92.
С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!