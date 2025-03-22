В субботу, 22 марта, в 25-м туре Первой лиги встречаются «Енисей» и Нефтехимик». Игра состоится в Красноярске, начало – в 10:00 (мск).

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова располагается на 7-й позиции, набрав 34 очка. «Енисей» добыл 10 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 10 поражений, разница мячей – 25:26.

Последние результаты «Енисея» в Первой лиге:

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 29 очков и занимает 11-е место. Подопечные Кирилла Новикова добыли 7 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:24.

Предыдущие результаты «Нефтехимик» в Первой лиге:

15.03.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» М – 0:1;

09.03.25 «Сокол» – «Нефтехимик» – 1:3;

02.03.25 «Нефтехимик» – СКА Хабаровск – 0:1.

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Енисей» – «Нефтехимик»

Ожидаем малорезультативной игры с преимуществом «Енисея», который после возобновления чемпионата еще не пропускал. Прогноз – «1Х + ТМ (2,5)» с коэффициентом 1.92.

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