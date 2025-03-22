В субботу, 22 марта, в 25-м туре российской Первой лиги сыграют «Алания» и «Сокол». Матч пройдет во Владикавказе, начало – в 15:00 (мск).

«Алания»

Команда Спартака Гогниева находится на предпоследнем, 17-м месте в Первой лиге, набрав 19 очков. «Алания» добыла 4 победы, 7 раз сыграла вничью и потерпела 13 поражений, разница мячей – 12:29.

Последние результаты «Алании» в Первой лиге:

«Сокол»

«Сокол» набрал 21 очко и занимает 16-е место. Подопечные Алексея Стукалова добыли 4 победы, 9 раз сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 14:31.

Предыдущие результаты «Сокола» в Первой лиге:

Очные встречи

20.10.24 «Сокол» – «Алания» – 0:1 Первая лига;

10.03.24 «Алания» – «Сокол» – 0:0 Первая лига;

02.10.23 «Сокол» – «Алания» – 0:0 Первая лига;

03.08.02 «Алания» – «Сокол» – 3:2 РПЛ;

16.07.02 «Сокол» – «Алания» – 1:1 РПЛ.

Прогноз на матч «Алания» – «Сокол»

Встречаются две худшие команды лиги по забитым мячам. Более того, в 3 предыдущих очных встречах команды забили лишь 1 мяч. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.55.

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