В субботу, 22 марта, в 25-м туре Первой лиги встречаются «Торпедо» Москва и «Родина». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).

«Торпедо»

Команда Олега Кононова располагается на 2-й строчке в Первой лиге, набрав 47 очков. «Торпедо» добыло 12 побед, 11 раз сыграло вничью и потерпело 1 поражение, разница мячей – 40:18.

Последние результаты «Торпедо» в Первой лиге:

«Родина»

«Родина» набрала 28 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Зорана Зельковича добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 23:23.

Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:

Очные встречи в Первой лиге

Прогноз на матч «Торпедо» – «Родина»

На наш взгляд, букмекеры переоценивают шансы «Родины». Да, команда еще не проигрывала «Торпедо» в очных встречах, кроме того, у парней Кононова слишком много ничьих. Однако хозяева – явные фавориты. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.

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