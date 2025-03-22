В субботу, 22 марта, в 25-м туре Первой лиги встречаются «Торпедо» Москва и «Родина». Игра состоится в Москве, начало – в 17:00 (мск).
«Торпедо»
Команда Олега Кононова располагается на 2-й строчке в Первой лиге, набрав 47 очков. «Торпедо» добыло 12 побед, 11 раз сыграло вничью и потерпело 1 поражение, разница мячей – 40:18.
Последние результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 15.03.25 «Нефтехимик» – «Торпедо» – 0:1;
- 09.03.25 «Торпедо» – «Уфа» – 0:0;
- 01.03.25 «Черноморец» – «Торпедо» – 2:0.
«Родина»
«Родина» набрала 28 очков и занимает 13-е место в таблице. Подопечные Зорана Зельковича добыли 6 побед, 10 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей – 23:23.
Предыдущие результаты «Родины» в Первой лиге:
- 16.10.25 «Родина» – «Алания» – 4:0;
- 08.03.25 «Енисей» – «Родина» – 0:0;
- 02.03.25 «Родина» – «Тюмень» – 0:1.
Очные встречи в Первой лиге
- 27.10.24 «Родина» – «Торпедо» – 1:1;
- 20.11.23 «Торпедо» – «Родина» – 1:1;
- 04.09.23 «Родина» – «Торпедо» – 2:0.
Прогноз на матч «Торпедо» – «Родина»
На наш взгляд, букмекеры переоценивают шансы «Родины». Да, команда еще не проигрывала «Торпедо» в очных встречах, кроме того, у парней Кононова слишком много ничьих. Однако хозяева – явные фавориты. Прогноз – П1 с коэффициентом 2.20.
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