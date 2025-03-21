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Мостовой – о тренерской работе: «Я – не карьерист»

Сегодня, 17:00
3

Александр Мостовой заявил, что не будет сам искать команду для старта тренерской карьеры.

– Как понимаю, вы готовы по-прежнему работать только в клубах РПЛ.

– Конечно. Я не для этого 30 лет играл в футбол, чтобы работать в лигах уровнем ниже.

Многим моя карьера и во сне не снилась, и какое количество голов и в каких странах я забивал.

– А вам не поступало никаких приглашений?

– Пока нет. Я всегда открыт. Но ничего не меняется после получения лицензии. Мы же знаем, что в жизни, ровно, как и в спорте, многое зависит от знакомств, дружбы, связей.

Но я этим голову не забиваю, потому что в жизни есть много вещей, которые дороже работы тренером. Спокойно к этому отношусь и буду относиться.

Я – не карьерист. Многие готовы в спину вилы воткнуть только для того, чтобы их назначили на определeнную должность. Я – не такой. Это я всe вдоль и поперeк проходил.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: Livesport
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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...короче
1742568582
...про "вилы в спину" красиво сказал шельмец)...
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sochi-2013
1742571640
мир дверь мяч
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алдан2014
1742571743
Конечно ты не карьерист. В данный момент никто
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