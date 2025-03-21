Мостовой – о тренерской работе: «Я – не карьерист»

Александр Мостовой заявил, что не будет сам искать команду для старта тренерской карьеры.

– Как понимаю, вы готовы по-прежнему работать только в клубах РПЛ.

– Конечно. Я не для этого 30 лет играл в футбол, чтобы работать в лигах уровнем ниже.

Многим моя карьера и во сне не снилась, и какое количество голов и в каких странах я забивал.

– А вам не поступало никаких приглашений?

– Пока нет. Я всегда открыт. Но ничего не меняется после получения лицензии. Мы же знаем, что в жизни, ровно, как и в спорте, многое зависит от знакомств, дружбы, связей.

Но я этим голову не забиваю, потому что в жизни есть много вещей, которые дороже работы тренером. Спокойно к этому отношусь и буду относиться.

Я – не карьерист. Многие готовы в спину вилы воткнуть только для того, чтобы их назначили на определeнную должность. Я – не такой. Это я всe вдоль и поперeк проходил.