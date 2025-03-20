Россия разгромила Гренаду, Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной, Fan ID хотят отменить и другие новости

ЦСКА может расстаться с защитником
«Спартак» может отдать хавбека в аренду
Осинькина могут уволить из «Крыльев Советов» до конца недели – Мостовой готов возглавить команду вместо него
Раскрыто блюдо, помогающее 40-летнему Роналду поддерживать форму
Новый топ-10 самых дорогих футболистов РПЛ, а также самые подорожавшие и подешевевшие игроки лиги
В «Оренбург» вернулся легионер, пропустивший зимние сборы
Вице-спикер Госдумы хочет отменить Fan ID: «Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать»
Черчесов ответил, в каком клубе хочет работать
Дзюба не сдержал слез во время исполнения гимна России, стал лучшим бомбардиром в истории сборной, побил еще один рекорд и обнялся с Карпиным после замены
Россия забила 5 голов Гренаде в товарищеском матче
Источник: «Бомбардир»