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  • Вице-спикер Госдумы хочет отменить Fan ID: «Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать»

Вице-спикер Госдумы хочет отменить Fan ID: «Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать»

Сегодня, 18:55

Вице-спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Даванков сделал заявление о возможной отмене Fan ID.

«Я за отмену Fan ID. Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать, как законопроект планируем вносить до конца этой сессии.

Но посмотрим. Мы много про это говорим и уже все больше и больше союзников. Не только болельщиков.

Я с сыном пришел на стадион «Спартака». Ему 12 тогда было. У него не было Fan ID – его не пустили.

У него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? На мой взгляд, глупость несусветная.

Надо просто взять и отменить. Забыть и как будто его не было», – сказал Даванков.

  • С начала 2023 года Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • Правительство упростило получение Fan ID для некоторых категорий граждан.

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Источник: Mash
Россия. Премьер-лига
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