Вице-спикер Госдумы хочет отменить Fan ID: «Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать»

Вице-спикер Государственной Думы РФ Вячеслав Даванков сделал заявление о возможной отмене Fan ID.

«Я за отмену Fan ID. Есть лазейка, мы ее сейчас хотим использовать, как законопроект планируем вносить до конца этой сессии.

Но посмотрим. Мы много про это говорим и уже все больше и больше союзников. Не только болельщиков.

Я с сыном пришел на стадион «Спартака». Ему 12 тогда было. У него не было Fan ID – его не пустили.

У него паспорта нет, какой Fan ID 12-летнему ребенку? На мой взгляд, глупость несусветная.

Надо просто взять и отменить. Забыть и как будто его не было», – сказал Даванков.