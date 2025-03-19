«Зенит» расширил жалобу против «Спартака», Промес принял ислам, ультиматум Холанда и другие новости

Промес принял ислам

Карпин купил в другой стране дом почти за миллион евро – есть реакция его жены

«Зенит» подал жалобу в ЭСК по трем эпизодам матча со «Спартаком», но потом расширил ее

Холанд выдвинул ультиматум «Манчестер Сити»

Кержаков исполнит символический удар перед матчем сборной России, в котором Дзюба может побить его рекорд

Испанский клуб претендует на Тикнизяна

«Спартаку» зимой предлагали нападающего «Интера»

Миллер высказался о судействе в матче «Спартак» – «Зенит»

Хусанов вошел в топ-10 самых подорожавших футболистов АПЛ

Аршавин раскритиковал судью за неназначенный пенальти в ворота «Зенита»