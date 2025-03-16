В понедельник, 17 марта 2025 года в 20:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Арсеналом» и «Чайкой».

«Арсенал»

Тульский клуб занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 31 очко после 23 матчей. В активе команды 6 побед, 13 ничьих и 4 поражения. Разница мячей +1 (19 забито, 18 пропущено). Последние три игры:

«Чайка»

Клуб из Песчанокопского идет на 11-м месте, имея 29 очков после 23 матчей. В активе 6 побед, 11 ничьих и 6 поражений. Разница мячей -1 (26 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

Прогноз на матч «Арсенал» – «Чайка»

Обе команды показывают нестабильные результаты, но «Арсенал» чаще играет вничью, а «Чайка» слабо выступает в гостях. Исходя из турнирного положения и последних встреч, матч может пройти в упорной борьбе с небольшим количеством голов. Наш прогноз – «Арсенал» не проиграет и тотал меньше 2.5 (1.72).

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