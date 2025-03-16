16 марта 2025 года в 19:30 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Родиной» и «Аланией».
«Родина»
Команда занимает 13-е место в таблице, набрав 25 очков после 23 матчей. В активе 5 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Разница мячей -4 (19 забито, 23 пропущено). Последние три игры:
- 09.03.25: «Енисей» – «Родина» 0:0;
- 02.03.25: «Родина» – «Тюмень» 0:1;
- 21.02.25: «Шинник» – «Родина» 0:2.
«Алания»
Владикавказская команда находится на 17-м месте с 19 очками после 23 матчей. В активе 4 победы, 7 ничьих и 12 поражений. Разница мячей -13 (12 забито, 25 пропущено). Последние три игры:
- 08.03.25: «Алания» – «Тюмень» 0:0;
- 01.03.25: «Енисей» – «Алания» 1:0;
- 14.02.25: «Алания» – «Муром» 3:2.
Очные встречи
- 08.07.24: «Алания» – «Родина» 0:1;
- 08.05.24: «Алания» – «Родина» 1:2;
- 20.08.23: «Родина» – «Алания» 1:2.
Прогноз на матч «Родина» – «Алания»
Обе команды далеки от оптимальных кондиций и испытывают проблемы в атаке. «Родина» играет прагматично, а «Алания» пока не может выйти из кризиса. Важный фактор – «Родина» выиграла два последних очных матча на выезде. С учетом формы команд и статистики, наиболее вероятный исход – победа «Родины» или ничья за 1.26.
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