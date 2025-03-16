16 марта 2025 года в 19:30 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Родиной» и «Аланией».

«Родина»

Команда занимает 13-е место в таблице, набрав 25 очков после 23 матчей. В активе 5 побед, 10 ничьих и 8 поражений. Разница мячей -4 (19 забито, 23 пропущено). Последние три игры:

«Алания»

Владикавказская команда находится на 17-м месте с 19 очками после 23 матчей. В активе 4 победы, 7 ничьих и 12 поражений. Разница мячей -13 (12 забито, 25 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Родина» – «Алания»

Обе команды далеки от оптимальных кондиций и испытывают проблемы в атаке. «Родина» играет прагматично, а «Алания» пока не может выйти из кризиса. Важный фактор – «Родина» выиграла два последних очных матча на выезде. С учетом формы команд и статистики, наиболее вероятный исход – победа «Родины» или ничья за 1.26.

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