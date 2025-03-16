16 марта 2025 года в 15:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Тюменью» и «Балтикой».

«Тюмень»

Команда находится на последнем месте в таблице, набрав 16 очков после 23 матчей. В активе 4 победы, 4 ничьи и 15 поражений. Разница мячей -18 (17 забито, 35 пропущено). Последние три игры:

«Балтика»

Лидер Первой лиги занимает 1-е место, набрав 47 очков после 23 матчей. В активе 13 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница мячей +16 (29 забито, 13 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Тюмень» – «Балтика»

«Балтика» остается фаворитом, но последние матчи команды получаются нерезультативными. «Тюмень» борется за выживание и играет прагматично. Однако класс гостей выше, и даже в непростом матче они способны взять три очка. Прогноз: победа «Балтики» за 1.87.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!