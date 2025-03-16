16 марта 2025 года в 15:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Тюменью» и «Балтикой».
«Тюмень»
Команда находится на последнем месте в таблице, набрав 16 очков после 23 матчей. В активе 4 победы, 4 ничьи и 15 поражений. Разница мячей -18 (17 забито, 35 пропущено). Последние три игры:
- 08.03.25: «Алания» – «Тюмень» 0:0;
- 02.03.25: «Родина» – «Тюмень» 0:1;
- 24.02.25: «Тюмень» – «Сокол» 1:1.
«Балтика»
Лидер Первой лиги занимает 1-е место, набрав 47 очков после 23 матчей. В активе 13 побед, 8 ничьих и 2 поражения. Разница мячей +16 (29 забито, 13 пропущено). Последние три игры:
- 10.03.25: «Балтика» – «Ротор» 0:0;
- 02.03.25: «Балтика» – «Шинник» 0:0;
- 23.02.25: «Ахмат» – «Балтика» 1:0.
Очные встречи
- 09.09.24: «Балтика» – «Тюмень» 2:1;
- 25.05.19: «Балтика» – «Тюмень» 1:1;
- 17.07.18: «Тюмень» – «Балтика» 4:1.
Прогноз на матч «Тюмень» – «Балтика»
«Балтика» остается фаворитом, но последние матчи команды получаются нерезультативными. «Тюмень» борется за выживание и играет прагматично. Однако класс гостей выше, и даже в непростом матче они способны взять три очка. Прогноз: победа «Балтики» за 1.87.
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