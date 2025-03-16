16 марта 2025 года в 15:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Ротором» и «Соколом».

Волгоградский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 23 матчей. Команда одержала 7 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:

«Сокол»

Саратовский клуб находится на 16-м месте, имея 20 очков после 23 матчей. В активе 4 победы, 8 ничьих и 11 поражений. Разница мячей -17 (12 забито, 29 пропущено). Последние три игры:

Прогноз на матч «Ротор» – «Сокол»

«Ротор» – одна из самых закрытых команд лиги, имеющая низкую результативность и крепкую оборону. «Сокол» испытывает серьезные проблемы в атаке и редко забивает более одного гола за игру. Встреча может пройти в осторожном ключе, с минимальным количеством опасных моментов. Наш прогноз – победа «Ротора» или ничья (1.56).

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