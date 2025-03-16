16 марта 2025 года в 15:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Ротором» и «Соколом».
«Ротор»
Волгоградский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 32 очка после 23 матчей. Команда одержала 7 побед, 11 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница мячей +2 (18 забито, 16 пропущено). Последние три игры:
- 10.03.25: «Балтика» – «Ротор» 0:0;
- 03.03.25: «Ротор» – «Урал» 0:0;
- 19.02.25: «Динамо МХ» – «Ротор» 3:1.
«Сокол»
Саратовский клуб находится на 16-м месте, имея 20 очков после 23 матчей. В активе 4 победы, 8 ничьих и 11 поражений. Разница мячей -17 (12 забито, 29 пропущено). Последние три игры:
- 09.03.25: «Сокол» – «Нефтехимик» 1:3;
- 03.03.25: «Сочи» – «Сокол» 0:0;
- 24.02.25: «Тюмень» – «Сокол» 1:1.
Прогноз на матч «Ротор» – «Сокол»
«Ротор» – одна из самых закрытых команд лиги, имеющая низкую результативность и крепкую оборону. «Сокол» испытывает серьезные проблемы в атаке и редко забивает более одного гола за игру. Встреча может пройти в осторожном ключе, с минимальным количеством опасных моментов. Наш прогноз – победа «Ротора» или ничья (1.56).
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