В воскресенье, 16 марта 2025 года в 14:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Уралом» и «Черноморцем».
«Урал»
Екатеринбургский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 23 матчей. Команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница мячей +9 (31 забитый, 22 пропущенных). Последние три игры:
«Черноморец»
Новороссийский клуб идет на 4-м месте, имея 40 очков после 23 матчей. В активе 12 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Разница мячей +6 (33 забито, 27 пропущено). Последние три игры:
- 09.03.25: «Черноморец» – «Арсенал» 0:0;
- 01.03.25: «Черноморец» – «Торпедо» 2:0;
- 21.02.25: «Металлург» – «Черноморец» 0:4.
Очные встречи
- 27.07.24: «Черноморец» – «Урал» 3:2;
- 25.09.19: «Черноморец» – «Урал» 0:2;
- 12.08.11: «Черноморец» – «Урал» 1:0.
Прогноз на матч «Урал» – «Черноморец»
Команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за выход в РПЛ. «Урал» уверенно играет дома, но «Черноморец» показывает надежную оборону и результативные контратаки. Матч может получиться осторожным, с минимальным количеством забитых мячей. Наш прогноз – ТМ 2.5 за 1.75.
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