В воскресенье, 16 марта 2025 года в 14:00 в рамках 24-го тура Первой лиги пройдет матч между «Уралом» и «Черноморцем».

«Урал»

Екатеринбургский клуб занимает 5-е место в турнирной таблице, набрав 38 очков после 23 матчей. Команда одержала 10 побед, 8 раз сыграла вничью и потерпела 5 поражений. Разница мячей +9 (31 забитый, 22 пропущенных). Последние три игры:

«Черноморец»

Новороссийский клуб идет на 4-м месте, имея 40 очков после 23 матчей. В активе 12 побед, 4 ничьих и 7 поражений. Разница мячей +6 (33 забито, 27 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Урал» – «Черноморец»

Команды находятся в верхней части таблицы и продолжают борьбу за выход в РПЛ. «Урал» уверенно играет дома, но «Черноморец» показывает надежную оборону и результативные контратаки. Матч может получиться осторожным, с минимальным количеством забитых мячей. Наш прогноз – ТМ 2.5 за 1.75.

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