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  • «СКА-Хабаровск» – «Сочи»: прогноз на матч 24 тура Первой лиги России, 16 марта

«СКА-Хабаровск» – «Сочи»: прогноз на матч 24 тура Первой лиги России, 16 марта

Сегодня, 10:39

В воскресенье, 16 марта, в 24-м туре Первой лиги сыграют «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 8:00 (мск).

«СКА-Хабаровск»

Команда Алексея Поддубского находится на 6-й позиции в Первой лиге, набрав 35 очков. СКА добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 30:30.

Последние результаты «СКА-Хабаровск» в Первой лиге:

«Сочи»

«Сочи» набрал 41 очко и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Роберто Морено добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 37:21.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

  • 09.03.25 «Сочи» – «Урал» – 1:0;
  • 03.03.25 «Сочи» – «Сокол» – 0:0;
  • 01.12.24 «Сочи» – КАМАЗ – 2:0.

Очные встречи

  • 28.07.24 «Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 1:2 Первая лига;
  • 14.03.24 «СКА-Хабаровск» – «Сочи» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;
  • 24.03.19 «Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 2:0 Первая лига;
  • 08.09.18 «СКА-Хабаровск» – «Сочи» – 2:2 Первая лига.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Сочи»

Ожидаем максимально осторожной игры от гостей и, как следствие, низкой результативности. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.63.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Сочи СКА-Хабаровск
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