В воскресенье, 16 марта, в 24-м туре Первой лиги сыграют «СКА-Хабаровск» и «Сочи». Матч пройдет в Хабаровске, начало – в 8:00 (мск).

«СКА-Хабаровск»

Команда Алексея Поддубского находится на 6-й позиции в Первой лиге, набрав 35 очков. СКА добыл 9 побед, 8 раз сыграл вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 30:30.

Последние результаты «СКА-Хабаровск» в Первой лиге:

«Сочи»

«Сочи» набрал 41 очко и занимает 3-е место в таблице. Подопечные Роберто Морено добыли 11 побед, 8 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 37:21.

Предыдущие результаты «Сочи» в Первой лиге:

Очные встречи

28.07.24 «Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 1:2 Первая лига;

14.03.24 «СКА-Хабаровск» – «Сочи» – 1:1, пен. 4:2 Кубок России;

24.03.19 «Сочи» – «СКА-Хабаровск» – 2:0 Первая лига;

08.09.18 «СКА-Хабаровск» – «Сочи» – 2:2 Первая лига.

Прогноз на матч «СКА-Хабаровск» – «Сочи»

Ожидаем максимально осторожной игры от гостей и, как следствие, низкой результативности. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.63.

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