В воскресенье, 16 марта, в центральном матче 21-го тура РПЛ встречаются «Спартак» и «Зенит». Игра состоится в Москве, начало – в 19:45 (мск).
«Спартак»
Команда Деяна Станковича располагается на 3-й позиции, набрав 40 очков. «Спартак» добыл 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 39:16.
Последние результаты «Спартака»:
- 12.03.25 «Акрон» – «Спартак» – 2:3 Кубок России;
- 09.03.25 «Рубин» – «Спартак» – 2:1 РПЛ;
- 02.03.25 «Спартак» – «Оренбург» – 2:0 РПЛ.
«Зенит»
«Зенит» набрал 43 очка и занимает 2-е место. Подопечные Сергея Семака добыли 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 39:12.
Предыдущие результаты «Зенита»:
- 12.03.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 08.03.25 «Факел» – «Зенит» – 0:2 РПЛ;
- 01.03.25 «Зенит» – ЦСКА – 0:0 РПЛ.
Очные встречи
- 11.02.25 «Зенит» – «Спартак» – 3:0 Зимний Кубок РПЛ;
- 24.08.24 «Зенит» – «Спартак» – 0:0 РПЛ;
- 17.04.24 «Зенит» – «Спартак» – 0:0 Кубок России;
- 03.04.24 «Спартак» – «Зенит» – 1:2 Кубок России;
- 02.03.24 «Зенит» – «Спартак» – 0:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»
В 3 из 4 последних официальных матчей команды расписали нулевую ничью. С учетом принципиальности игры высокой результативности не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.
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