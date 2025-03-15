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«Спартак» – «Зенит»: прогноз на матч 21 тура РПЛ, 16 марта

Сегодня, 10:35

В воскресенье, 16 марта, в центральном матче 21-го тура РПЛ встречаются «Спартак» и «Зенит». Игра состоится в Москве, начало – в 19:45 (мск).

«Спартак»

Команда Деяна Станковича располагается на 3-й позиции, набрав 40 очков. «Спартак» добыл 12 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 4 поражения, разница мячей – 39:16.

Последние результаты «Спартака»:

«Зенит»

«Зенит» набрал 43 очка и занимает 2-е место. Подопечные Сергея Семака добыли 13 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 39:12.

Предыдущие результаты «Зенита»:

  • 12.03.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
  • 08.03.25 «Факел» – «Зенит» – 0:2 РПЛ;
  • 01.03.25 «Зенит» – ЦСКА – 0:0 РПЛ.

Очные встречи

  • 11.02.25 «Зенит» – «Спартак» – 3:0 Зимний Кубок РПЛ;
  • 24.08.24 «Зенит» – «Спартак» – 0:0 РПЛ;
  • 17.04.24 «Зенит» – «Спартак» – 0:0 Кубок России;
  • 03.04.24 «Спартак» – «Зенит» – 1:2 Кубок России;
  • 02.03.24 «Зенит»«Спартак» – 0:0 РПЛ.

Прогноз на матч «Спартак» – «Зенит»

В 3 из 4 последних официальных матчей команды расписали нулевую ничью. С учетом принципиальности игры высокой результативности не ждем. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Зенит Спартак
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