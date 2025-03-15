В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Пари НН». Игра состоится в Казани, начало – в 15:15 (мск).
«Рубин»
Команда Рашида Рахимова располагается на 8-м месте, набрав 29 очков. «Рубин» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 28:29.
Последние результаты «Рубина»:
- 12.03.25 «Урал» – «Рубин» – 1:0 Кубок России;
- 09.03.25 «Рубин» – «Спартак» М – 2:1 РПЛ;
- 01.03.25 «Ахмат» – «Рубин» – 2:1 РПЛ.
«Пари НН»
Нижегородцы набрали 19 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 17:38.
Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:
- 07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3;
- 01.03.25 «Пари НН» – «Акрон» – 2:1;
- 07.12.24 «Спартак» М – «Пари НН» – 3:0.
Очные встречи в РПЛ
- 22.07.24 «Пари НН» – «Рубин» – 2:4;
- 09.03.24 «Рубин» – «Пари НН» – 0:1;
- 02.09.23 «Пари НН» – «Рубин» – 2:1;
- 05.12.21 «Пари НН» – «Рубин» – 2:1;
- 02.10.21 «Рубин» – «Пари НН» – 0:1.
Прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН»
«Пари НН» – неудобный соперник для казанцев. «Рубин» еще не обыгрывал команду из Нижнего Новгорода на своем поле в официальных матчах. Плюс, казанцы будут более уставшими из-за кубкового матча. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.77.
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