В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Рубин» и «Пари НН». Игра состоится в Казани, начало – в 15:15 (мск).

«Рубин»

Команда Рашида Рахимова располагается на 8-м месте, набрав 29 очков. «Рубин» добыл 8 побед, 5 раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений, разница мячей – 28:29.

Последние результаты «Рубина»:

«Пари НН»

Нижегородцы набрали 19 очков и занимают 11-е место в таблице. Подопечные Виктора Гончаренко добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 17:38.

Предыдущие результаты «Пари НН» в РПЛ:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Рубин» – «Пари НН»

«Пари НН» – неудобный соперник для казанцев. «Рубин» еще не обыгрывал команду из Нижнего Новгорода на своем поле в официальных матчах. Плюс, казанцы будут более уставшими из-за кубкового матча. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.77.

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