В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в РПЛ, набрав 25 очков. «Акрон» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 25:36.
Последние результаты «Акрона»:
- 12.03.25 «Акрон» – «Спартак» – 2:3 Кубок России;
- 09.03.25 «Крылья Советов» – «Акрон» – 0:2 РПЛ;
- 01.03.25 «Пари НН» – «Акрон» – 2:1 РПЛ.
ЦСКА
ЦСКА набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 29:14.
Предыдущие результаты ЦСКА:
- 12.03.25 ЦСКА – «Динамо» М – 2:1 Кубок России;
- 08.03.25 ЦСКА – «Химки» – 1:0 РПЛ;
- 01.03.25 «Зенит» – ЦСКА – 0:0 РПЛ.
Очная встреча в РПЛ
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24.08.24 ЦСКА – «Акрон» – 4:0.
Прогноз на матч «Акрон» – ЦСКА
Команды в турнирной таблице разделяют всего 3 позиции, но ЦСКА – явный фаворит противостояния. К мотивации москвичей добавляется победный настрой после игры на Кубок России. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.00.
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