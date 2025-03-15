В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Акрон» и ЦСКА. Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

Команда Заура Тедеева располагается на 9-й строчке в РПЛ, набрав 25 очков. «Акрон» добыл 7 побед, 4 раза сыграл вничью и потерпел 9 поражений, разница мячей – 25:36.

Последние результаты «Акрона»:

ЦСКА

ЦСКА набрал 35 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Марко Николича добыли 10 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений, разница мячей – 29:14.

Предыдущие результаты ЦСКА:

12.03.25 ЦСКА – «Динамо» М – 2:1 Кубок России;

08.03.25 ЦСКА – «Химки» – 1:0 РПЛ;

01.03.25 «Зенит» – ЦСКА – 0:0 РПЛ.

Очная встреча в РПЛ

24.08.24 ЦСКА – «Акрон» – 4:0.

Прогноз на матч «Акрон» – ЦСКА

Команды в турнирной таблице разделяют всего 3 позиции, но ЦСКА – явный фаворит противостояния. К мотивации москвичей добавляется победный настрой после игры на Кубок России. Прогноз – П2 с коэффициентом 2.00.

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