В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Краснодар». Матч пройдет в Ростове, начало – в 17:00 (мск).
«Ростов»
Команда Джонатана Альбы находится на 7-й позиции, набрав 30 очков. «Ростов» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 32:30.
Последние результаты «Ростова»:
- 12.03.25 «Ростов» – «Зенит» – 0:1 Кубок России;
- 08.03.25 «Оренбург» – «Ростов» – 1:2 РПЛ;
- 02.03.25 «Ростов» – «Динамо» М – 1:1 РПЛ.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 43 очка и занимает 1-е место. Подопечные Мурада Мусаева добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 38:13.
Предыдущие результаты «Краснодара»:
- 11.03.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:2 Кубок России;
- 07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3 РПЛ;
- 01.03.25 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи
- 14.09.24 «Краснодар» – «Ростов» – 2:0 РПЛ;
- 08.03.24 «Ростов» – «Краснодар» – 2:1 РПЛ;
- 07.10.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:2 РПЛ;
- 21.05.23 «Краснодар» – «Ростов» – 3:0 РПЛ;
- 06.04.23 «Краснодар» – «Ростов» – 1:1, пен. 5:3 Кубок России.
Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»
«Ростов» наверняка постарается подставить подножку принципиальному сопернику в борьбе за чемпионство. Прогноз на южное дерби – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.
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