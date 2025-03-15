В воскресенье, 16 марта, в 21-м туре РПЛ сыграют «Ростов» и «Краснодар». Матч пройдет в Ростове, начало – в 17:00 (мск).

«Ростов»

Команда Джонатана Альбы находится на 7-й позиции, набрав 30 очков. «Ростов» добыл 8 побед, 6 раз сыграл вничью и потерпел 6 поражений, разница мячей – 32:30.

Последние результаты «Ростова»:

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 43 очка и занимает 1-е место. Подопечные Мурада Мусаева добыли 12 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 38:13.

Предыдущие результаты «Краснодара»:

Очные встречи

Прогноз на матч «Ростов» – «Краснодар»

«Ростов» наверняка постарается подставить подножку принципиальному сопернику в борьбе за чемпионство. Прогноз на южное дерби – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.67.

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