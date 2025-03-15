В субботу, 15 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Ахмат». Игра состоится в Химках, начало – в 14:30 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги находится на 12-й строчке в РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:36.

Последние результаты «Химок» в РПЛ:

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 17 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 19:34.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

Очные встречи в РПЛ

Прогноз на матч «Химки» – «Ахмат»

На стороне «Ахмата» лучшая статистика в матчах с «Химками» и хорошее настроение после победы над «Краснодаром» в Кубке России. Команды регулярно выдают яркие матчи, так что ожидаем результативного футбола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.93.

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