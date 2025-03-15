Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

«Химки» – «Ахмат»: прогноз на матч 21 тура РПЛ, 15 марта

Сегодня, 10:13

В субботу, 15 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Ахмат». Игра состоится в Химках, начало – в 14:30 (мск).

«Химки»

Команда Франка Артиги находится на 12-й строчке в РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:36.

Последние результаты «Химок» в РПЛ:

  • 08.03.25 ЦСКА – «Химки» – 1:0;
  • 02.03.25 «Химки» – «Факел» – 1:0;
  • 08.12.24 «Динамо» М – «Химки» – 4:1.

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 17 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 19:34.

Предыдущие результаты «Ахмата»:

Очные встречи в РПЛ

  • 24.08.24 «Ахмат» – «Химки» – 3:3;
  • 20.05.23 «Ахмат» – «Химки» – 3:0;
  • 14.08.22 «Химки» – «Ахмат» – 1:3;
  • 12.12.21 «Ахмат» – «Химки» – 4:1;
  • 17.10.21 «Химки» – «Ахмат» – 2:0.

Прогноз на матч «Химки» – «Ахмат»

На стороне «Ахмата» лучшая статистика в матчах с «Химками» и хорошее настроение после победы над «Краснодаром» в Кубке России. Команды регулярно выдают яркие матчи, так что ожидаем результативного футбола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.93.

С бонусом от Bettery любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет 2000 ₽!

Еще по теме:
Где смотреть матч «Химки» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Ахмат Химки
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Аршавин сказал, в чем преимущество «Краснодара» в чемпионской гонке РПЛ
10:47
«Реал» поспорит с «Челси» за игрока «Манчестер Юнайтед»
10:35
Радимов оценил решение Карпина вернуть Дзюбу в сборную России
10:23
Спартаковец Рябчук раскрыл подробности общения с Промесом
09:56
Агент Доннаруммы прокомментировал конкуренцию с Сафоновым в «ПСЖ»
09:46
3
Фото40-летний Роналду разозлился после замены
09:27
2
Джикия отсудил крупную сумму у застройщика
09:18
1
В «Реале» обеспокоены совместной игрой Винисиуса и Мбаппе
09:09
3
Радимов объяснил снижение результативности Глушенкова в «Зените»
08:57
2
ВидеоИгнатьев забил второй гол за алжирскую «Кабилию»
08:45
3
Все новости
Все новости
Где смотреть матч «Спартак» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:52
Где смотреть матч «Рубин» – «Пари НН»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:49
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:46
Где смотреть матч «Ростов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 марта 2025
10:43
Дркушич высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
09:36
Джикия отсудил крупную сумму у застройщика
09:18
1
Радимов объяснил снижение результативности Глушенкова в «Зените»
08:57
2
Червиченко назвал главную проблему «Спартака» перед игрой с «Зенитом»
08:32
1
Аршавин спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
00:54
1
Угальде прокомментировал аншлаг на матче «Спартак» – «Зенит»
00:31
2
Дзюба выбрал самое неожиданное поздравление с рекордом
Вчера, 23:50
2
Жирков рассказал, почему ему было трудно учиться на тренера
Вчера, 23:34
2
Радимов назвал сильные стороны «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
Вчера, 23:23
1
ФотоГенич сходил на концерт «Руки Вверх!» с женой и дочкой
Вчера, 23:11
3
Петржела ответил, побьет ли Соболев рекорд Дзюбы
Вчера, 22:55
5
Экс-нападающий сборной России: «Вижу себя кандидатом в президенты РФС»
Вчера, 22:44
11
Титов оценил потерю Вендела для «Зенита»
Вчера, 22:33
5
Актриса Мария Горбань назвала сигма-боя российского футбола
Вчера, 21:57
4
Рианчо высказался о матче «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 21:41
3
Реакция тренера «Акрона» на возвращение Дзюбы в сборную России
Вчера, 21:21
«Спартак» раскрыл шоу-программу перед матчем с «Зенитом»
Вчера, 20:56
22
Мостовой оценил потери «Спартака» и «Зенита» перед очным матчем
Вчера, 20:31
7
Жирков объяснил скандальные слова Кокорина про РПЛ
Вчера, 20:08
4
Семин – о возвращении Дзюбы в сборную: «Надо дать сыграть и Кержакову тоже»
Вчера, 20:00
6
Попов – о встрече сборной России с Гренадой: «Лучше шашлыки сделать или сходить в баню»
Вчера, 19:40
Кержаков поделился ожиданиями от матча «Спартак» – «Зенит»
Вчера, 19:30
1
В «Ростове» отреагировали на новость о скорой смене владельца клуба
Вчера, 19:07
2
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана
Вчера, 18:47
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 