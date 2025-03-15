В субботу, 15 марта, в 21-м туре РПЛ встречаются «Химки» и «Ахмат». Игра состоится в Химках, начало – в 14:30 (мск).
«Химки»
Команда Франка Артиги находится на 12-й строчке в РПЛ, набрав 19 очков. «Химки» добыли 4 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 23:36.
Последние результаты «Химок» в РПЛ:
- 08.03.25 ЦСКА – «Химки» – 1:0;
- 02.03.25 «Химки» – «Факел» – 1:0;
- 08.12.24 «Динамо» М – «Химки» – 4:1.
«Ахмат»
«Ахмат» набрал 17 очков и занимает 14-е место в таблице. Подопечные Сергея Ташуева добыли 3 победы, 8 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 19:34.
Предыдущие результаты «Ахмата»:
- 11.03.25 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:2 Кубок России;
- 07.03.25 «Локомотив» – «Ахмат» – 1:1 РПЛ;
- 01.03.25 «Ахмат» – «Рубин» – 2:1 РПЛ.
Очные встречи в РПЛ
- 24.08.24 «Ахмат» – «Химки» – 3:3;
- 20.05.23 «Ахмат» – «Химки» – 3:0;
- 14.08.22 «Химки» – «Ахмат» – 1:3;
- 12.12.21 «Ахмат» – «Химки» – 4:1;
- 17.10.21 «Химки» – «Ахмат» – 2:0.
Прогноз на матч «Химки» – «Ахмат»
На стороне «Ахмата» лучшая статистика в матчах с «Химками» и хорошее настроение после победы над «Краснодаром» в Кубке России. Команды регулярно выдают яркие матчи, так что ожидаем результативного футбола. Прогноз – ТБ (2,5) с коэффициентом 1.93.
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