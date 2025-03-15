В субботу, 15 марта, в 21-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Каспийске, начало – в 17:00 (мск).
«Динамо» Мх
Команда Хасанби Биджиева занимает 13-е место в РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 9 раз сыграло вничью и потерпело 8 поражений, разница мячей – 12:22.
Последние результаты «Динамо» Мх:
11.03.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:2 Кубок России;
08.03.25 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 4:0 РПЛ;
28.02.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.
«Крылья Советов»
«Крылья Советов» набрали 19 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 20:32.
Предыдущие результаты «Крыльев» в РПЛ:
- 09.03.25 «Крылья Советов» – «Акрон» – 0:2;
- 01.03.25 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1;
- 07.12.24 «Ростов» – «Крылья Советов» – 3:1.
Очные встречи
- 02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3, пен. 5:3 Кубок России;
- 01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1 РПЛ;
- 01.08.24 «Динамо» Мх – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России.
Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Крылья Советов»
«Крылья» не играли в Кубке посреди недели и наверняка подойдут к матчу более свежими. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.60.
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