В субботу, 15 марта, в 21-м туре РПЛ сыграют махачкалинское «Динамо» и «Крылья Советов». Матч пройдет в Каспийске, начало – в 17:00 (мск).

Команда Хасанби Биджиева занимает 13-е место в РПЛ, набрав 18 очков. «Динамо» добыло 3 победы, 9 раз сыграло вничью и потерпело 8 поражений, разница мячей – 12:22.

Последние результаты «Динамо» Мх:

11.03.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:2 Кубок России;

08.03.25 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 4:0 РПЛ;

28.02.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» набрали 19 очков и занимают 10-е место в таблице. Подопечные Игоря Осинькина добыли 5 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 11 поражений, разница мячей – 20:32.

Предыдущие результаты «Крыльев» в РПЛ:

Очные встречи

02.10.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 3:3, пен. 5:3 Кубок России;

01.09.24 «Крылья Советов» – «Динамо» Мх – 0:1 РПЛ;

01.08.24 «Динамо» Мх – «Крылья Советов» – 1:0 Кубок России.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Крылья Советов»

«Крылья» не играли в Кубке посреди недели и наверняка подойдут к матчу более свежими. Прогноз – Х2 с коэффициентом 1.60.

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