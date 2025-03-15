Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове», вердикт ЭСК по матчу «Факел» – «Зенит», новая травма Захаряна и другие новости

ЭСК РФС вынес вердикт по обоим голам «Зенита» в ворота «Факела», а также по удалениям Вендела и Якимова

Стало известно, кого «Пари НН» рассматривает на замену Гончаренко

Салах повторил рекорд Кейна и Агуэро в АПЛ

ЦСКА продлил контракт с защитником, которым интересовался «Спартак»

Губернатор согласовал смену владельца в «Ростове» – клуб будет выбирать между двумя тренерами при новом руководстве

«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана

Мбаппе перестал быть фаворитом на «Золотой мяч» по версии букмекеров

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