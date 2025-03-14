15 марта 2025 года в 18:00 пройдет матч 24-го тура Первой лиги. «Нефтехимик» будет принимать гостей из столицы – московское «Торпедо».

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» Кирилла Новикова, который известен широкой публике по работе с московским «Динамо», расположился на десятой строчке в турнирной таблице Первой лиги. Команда начала весеннюю часть сезона 2024/2025, набрав три очка в двух турах. При этом сложно сказать, готовы ли подопечные Новикова решать задачу по выходу в стыки за право сыграть в РПЛ здесь и сейчас.

Последние три игры:

Сокол – Нефтехимик 1:3

Нефтехимик – СКА-Хабаровск 0:1

Нефтехимик – Торпедо Владимир 5:1

«Торпедо» Москва

«Автозаводцы» с треском проваливают первые игры весенней части кампании. Мало того, что подопечные Олега Кононова потерпели первое поражение в сезоне, так еще и в придачу ко всему столичная команда пока не забила ни одного гола в официальных матчах в 2025 календарном году. При этом «Торпедо» сохраняет второе место в таблице и продолжает претендовать на прямое попадание в российскую Премьер-Лигу.

Последние три игры:

Торпедо Москва – Уфа 0:0

Черноморец – Торпедо Москва 2:0

Спартак – Торпедо Москва 2:1

Очные встречи

Торпедо Москва – Нефтехимик 2:1

Нефтехимик – Торпедо Москва 0:0

Торпедо Москва – Нефтехимик 2:1

Прогноз на матч «Нефтехимик» – «Торпедо»

«Нефтехимик» всерьез настраивается дать бой фавориту и вполне может рассчитывать на положительный результат.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3,26.

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