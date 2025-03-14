15 марта 2025 года в 16:00 пройдет матч 24-го тура Первой лиги. «Шинник» поспорит за победу с гостями из Набережных Челнов – КАМАЗом.

«Шинник»

Команда Александра Побегалова выдает не самый убедительный сезон. Ярославцы располагаются на пятнадцатой строчке в таблице Первой лиги. На старте весенней части кампании «Шинник» пока не может поразить ворота соперников и набрал лишь один зачетный балл в двух турах.

Последние три игры:

Шинник – СКА-Хабаровск 0:1

Балтика – Шинник 0:0

Шинник Жетысу 2:1

КАМАЗ

Куда успешнее выглядит представитель города Набережные Челны. КАМАЗ успешно открыл весеннюю часть сезона, набрав максимум в двух турах. Команда поднялась на 12-е место в таблице и в целом радует футболом неплохого качества.

Последние три игры:

КАМАЗ – Чайка 3:1

КАМАЗ – Арсенал Тула 2:1

Сочи – КАМАЗ 1:1

Очные встречи

КАМАЗ – Шинник 3:0

Шинник – КАМАЗ 2:2

КАМАЗ – Шинник 4:0

Прогноз на матч «Шинник» – КАМАЗ

Ярославцы – удобный соперник для КАМАЗа. Лишний раз об этом свидетельствует и результат их очной дуэли в первом круге. Считаем, что и в этот раз футболисты с Набережных Челнов как минимум не уступят, на что можно поставить с хорошим кефом и рабочими шансами как минимум на возврат средств.

Прогноз: победа КАМАЗа с форой 0, коэффициент – 2,32.

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