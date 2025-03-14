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  • «Уфа» – «Енисей»: прогноз на матч 24-го тура Первой лиги, 15 марта 2025 года

«Уфа» – «Енисей»: прогноз на матч 24-го тура Первой лиги, 15 марта 2025 года

Сегодня, 10:33

15 марта 2025 года в 12:00 пройдет матч 24-го тура Первой лиги. «Уфа» будет на своем поле принимать «Енисей».

«Уфа»

Команда Омари Тетрадзе не претендует на великие свершения в этом сезоне. В настоящее время «горожане» занимают лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице Первой лиги. В активе «Уфы» только пять побед (+7 ничьих и 11 поражений). Впрочем, весенняя часть кампания начинается неплохо – «Уфа» не проигрывает и уже успела отобрать очки у одного из лидеров (московское «Торпедо»).

Последние три игры:

  • Торпедо – Уфа 0:0
  • Чайка – Уфа 1:1
  • Родина – Уфа 2:2

«Енисей»

«Енисей» закрепился в первой десятке, однако на данном этапе сложно сказать, насколько красноярцы будут претендовать на место в стыковых матчах (о прямом выходе в российскую Премьер-Лигу» речь уже не идет. В стартовых турах весны «Енисей» успел разжиться четырьмя зачетными баллами.

Последние три игры:

  • Енисей – Родина 0:0
  • Енисей – Алания 1:0
  • Енисей – Сибирь 2:3

Очные встречи

  • Енисей – Уфа 1:0
  • Енисей – Уфа 0:0
  • Енисей – Уфа 0:2

Прогноз на матч «Уфа» – «Енисей»

Очные противостояния «горожан» и красноярцев – это явно не про феерию с запредельную зрелищность. Командам крайне редко удается пробивать стандартный букмекерский тотал больше 2,5 голов. Считаем, что и сейчас есть все основания рассчитывать на подобный исход событий.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,56.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Енисей Уфа
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