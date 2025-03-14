15 марта 2025 года в 19:30 пройдет матч 21-го тура российской Премьер-Лиги. Нас ожидает очередная вариация московского дерби. «Локомотив» встретится с «Динамо».

Команда Михаила Галактионова вплотную приближается к своему ближайшему сопернику, занимая пятое место в таблице российской Премьер-Лиги. В случае победы в дерби с «Динамо» «железнодорожники» обойдут «бело-голубых и в теории вообще смогут сравняться по набранным баллам с еще одним представителем Москвы – «Спартаком».

Последние три игры:

Динамо Махачкала – Локомотив 1:2

Ахмат – Локомотив 1:1

Динамо Махачкала – Локомотив 1:1

«Динамо» Москва

«Динамо» Марцела Лички подвергается серьезной критике по итогам первых официальных матчей 2025 календарного года. Без вопросов осталась лишь встреча с одноклубниками из Махачкалы. После игры с «Ростовом» Личка и сам устроил публичный разнос подопечным. Не лучшим образом «бело-голубые» выступили и в Кубке, на неделе уступив ЦСКА (1:2), хотя качество игры было намного лучше, чем в упомянутом поединке с «Ростовом».

Последние три игры:

ЦСКА – Динамо Москва 2:1

Динамо Москва – Динамо Махачкала 4:0

Ростов – Динамо Москва 1:1

Очные встречи

Динамо Москва – Локомотив 2:0

Локомотив – Динамо Москва 0:1

Динамо Москва – Локомотив 1:2

Прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо»

В пользу «Динамо» говорят личные встречи – лишь 1 поражение на дистанции в 6 последних матчей с «Локо».

Прогноз: «Динамо» не проиграет, коэффициент 1,69.

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