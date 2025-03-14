15 марта 2025 года в 12:00 пройдет матч 21-го тура российской Премьер-Лиги. «Оренбург» будет принимать «Факел».
«Оренбург»
«Оренбург» – главный аутсайдер РПЛ в текущей кампании. В активе команды Владимира Слишковича жалкие восемь очков после 20 туров. «Горожане» продолжают терпеть бедствие и в весенней части сезона, потерпев два поражения в двух матчах. «Оренбургу» явно стоит готовиться к жизни в Первой лиге.
Последние три игры:
- Оренбург – Ростов 1:2
- Спартак – Оренбург 2:0
- Оренбург – Рубин 3:5
«Факел»
Воронежцы также не хватают звезд с неба. «Факел» идет предпоследним, имея в активе 14 зачетных баллов. В отличие от их ближайшего соперника, воронежцы еще вполне могут зацепиться за место в элите российского футбола на следующий сезон.
Последние три игры:
- Факел – Зенит 0:2
- Химки – Факел 1:0
- Факел – Арсенал Тула 1:1
Очные встречи:
- Факел – Оренбург 1:0
- Факел – Оренбург 0:0
- Оренбург – Факел 1:2
Прогноз на матч «Оренбург» – «Факел»
«Оренбург» и «Факел» не часто балуют результативностью в очных поединках. Для справки: четыре из пяти последних «личек» команд завершились «низовым исходом». Считаем, что подобная история повторится и в этот раз. У «Факела» наименее продуктивная атака в российской Премьер-Лиге. «Оренбург» ушел не очень далеко от своих оппонентов – четвертый снизу по данному показателю.
Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,61.
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