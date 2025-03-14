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  • «Оренбург» – «Факел»: прогноз на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, 15 марта 2025 года

«Оренбург» – «Факел»: прогноз на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, 15 марта 2025 года

Сегодня, 10:28

15 марта 2025 года в 12:00 пройдет матч 21-го тура российской Премьер-Лиги. «Оренбург» будет принимать «Факел».

«Оренбург»

«Оренбург» – главный аутсайдер РПЛ в текущей кампании. В активе команды Владимира Слишковича жалкие восемь очков после 20 туров. «Горожане» продолжают терпеть бедствие и в весенней части сезона, потерпев два поражения в двух матчах. «Оренбургу» явно стоит готовиться к жизни в Первой лиге.

Последние три игры:

  • Оренбург – Ростов 1:2
  • Спартак – Оренбург 2:0
  • Оренбург – Рубин 3:5

«Факел»

Воронежцы также не хватают звезд с неба. «Факел» идет предпоследним, имея в активе 14 зачетных баллов. В отличие от их ближайшего соперника, воронежцы еще вполне могут зацепиться за место в элите российского футбола на следующий сезон.

Последние три игры:

  • Факел – Зенит 0:2
  • Химки – Факел 1:0
  • Факел – Арсенал Тула 1:1

Очные встречи:

  • Факел – Оренбург 1:0
  • Факел – Оренбург 0:0
  • Оренбург – Факел 1:2

Прогноз на матч «Оренбург» – «Факел»

«Оренбург» и «Факел» не часто балуют результативностью в очных поединках. Для справки: четыре из пяти последних «личек» команд завершились «низовым исходом». Считаем, что подобная история повторится и в этот раз. У «Факела» наименее продуктивная атака в российской Премьер-Лиге. «Оренбург» ушел не очень далеко от своих оппонентов – четвертый снизу по данному показателю.

Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,61.

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Где смотреть матч «Оренбург» – «Факел»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Факел Оренбург
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