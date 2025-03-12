Клиенты уверены в победе «Реала» над «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов

12 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» примет «Реал». Мадридское дерби состоится на стадионе «Метрополитано» и начнется в 23:00 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил соперников перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящее топ-событие.

В день игры в столице Испании букмекеры считают шансы соперников почти равными. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно по коэффициенту 2.60, что соответствует примерно 38% вероятности. Триумф «Реала» оценивается котировкой 2.80 (приблизительно 35%). Ничья в линии PARI идет за 3.60 (около 27%).

По оценкам аналитиков PARI, с учетом победы 2:1 в первой игре «Реал» значительно ближе к общему успеху по сумме двух встреч. На выход «Королевского клуба» в 1/4 финала установлен коэффициент 1.35 (около 72% вероятности). Котировки на проход «Атлетико» в следующую стадию составляют 3.20 (примерно 28%).

Клиенты PARI уверены в победе «Реала» в сегодняшней игре и по итогам всего противостояния. В общем обороте ставок на исход матча на «Метрополитано» 86% приходится на победу «Реала», 9% – на триумф «Атлетико» и 5% сделано на ничью. Также на «Королевский клуб» приходится 94% от всего оборота ставок на исход противостояния, на «Атлетико» – 6%.

Аналитики PARI ждут результативный футбол от команд Диего Симеоне и Карло Анчелотти. С высокой долей вероятности соперники порадуют зрителей как минимум тремя голами. Поставить на это можно за 1.70. Противоположный вариант (не более двух мячей на двоих) доступен за 2.15. Вероятность обмена голами котируется за 1.58. Спрогнозировать обратный исход можно за 2.40. Стоит отметить, что команды забивали друг другу в десяти последних матчах во всех турнирах.

Самый ожидаемый счет матча – ничья 1:1 за 7.50. С этим счетом завершились три из четырех встреч этих команд в сезоне-2024/25. Самый вероятный автор гола в предстоящей игре – нападающий «Реала» Килиан Мбаппе (2.40). Следом идут форварды «Атлетико» Хулиан Альварес (2.80) и Александр Серлот (2.90).

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящую встречу – 250 000 рублей. Один из игроков рискнул этой суммой, спрогнозировав исход, при котором обе команды забьют, по коэффициенту 1.58. Этот прогноз добавлен в экспресс из трех событий Лиги чемпионов с общим коэффициентом 4.57.

«Реал» – 15-кратный победитель Лиги чемпионов, «Атлетико» трижды играл в финале турнира. На общем этапе «Атлетико» занял пятое место и напрямую вышел в 1/8 финала. «Реал» финишировал 11-м и играл в раунде плей-офф, где прошел «Манчестер Сити» (3:2, 3:1). В чемпионате Испании нынешнего сезона «Атлетико» занимает второе место, а «Реал» – третье.

Главными фаворитами Лиги чемпионов 2024/25 считаются «Барселона» (4.50) и «ПСЖ» (4.50). Топ-3 фаворитов турнира замыкает «Реал» (5.00). Победа «Атлетико» в линии PARI идет за 30.00.