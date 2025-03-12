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  • «Зенит» попросил отменить удаление Вендела, вылет «Краснодара» из Кубка, первые четвертьфиналисты ЛЧ и другие новости

«Зенит» попросил отменить удаление Вендела, вылет «Краснодара» из Кубка, первые четвертьфиналисты ЛЧ и другие новости

Сегодня, 02:05

Вендел высказался об инциденте в Воронеже – «Зенит» обратился в КДК с просьбой отменить его удаление

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Определились 4 из 8 четвертьфиналиста Лиги чемпионов

Источник: «Бомбардир»
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