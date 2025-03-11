Во вторник, 11 марта, в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (этап 2) встречаются «Краснодар» и «Ахмат». Игра в Краснодаре начнется в 20:00 (мск).

Отметим, что команды встречались в группе в текущем розыгрыше Кубка.

«Краснодар»

Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». На следующей стадии «Краснодар» переиграл «Тюмень» (3:3, по пен. 4:2).

Последние результаты «Краснодара» в РПЛ:

«Ахмат»

«Ахмат» набрал 9 очков и занял 2-е место в группе, опередив «Краснодар» по дополнительным показателям. На следующем этапе грозненцы проиграли «Зениту» (0:3, 1:2).

Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:

Очные встречи

02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 3:0;

15.08.24 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:0;

21.07.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 1:1;

04.05.24 «Краснодар» – «Ахмат» – 0:1;

16.09.23 «Ахмат» – «Краснодар» – 1:1.

Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»

На групповом этапе команды обменялись домашними победами. В этот раз ожидаем обмена голами. Прогноз – «ОЗ – да» за кф. 2.07.

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