Во вторник, 11 марта, в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (этап 2) встречаются «Краснодар» и «Ахмат». Игра в Краснодаре начнется в 20:00 (мск).
Отметим, что команды встречались в группе в текущем розыгрыше Кубка.
«Краснодар»
Команда Мурада Мусаева набрала 9 очков и заняла 3-е место в группе с ЦСКА, «Ахматом» и «Пари НН». На следующей стадии «Краснодар» переиграл «Тюмень» (3:3, по пен. 4:2).
Последние результаты «Краснодара» в РПЛ:
- 07.03.25 «Пари НН» – «Краснодар» – 0:3;
- 01.03.25 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 1:1;
- 10.02.25 ЦСКА – «Краснодар» – 1:2 Зимний Кубок.
«Ахмат»
«Ахмат» набрал 9 очков и занял 2-е место в группе, опередив «Краснодар» по дополнительным показателям. На следующем этапе грозненцы проиграли «Зениту» (0:3, 1:2).
Предыдущие результаты «Ахмата» в РПЛ:
- 07.03.25 «Локомотив» – «Ахмат» – 1:1;
- 01.03.23 «Ахмат» – «Рубин» – 2:1;
- 08.12.24 «Ахмат» – «Оренбург» – 1:0.
Очные встречи
- 02.10.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 3:0;
- 15.08.24 «Краснодар» – «Ахмат» – 1:0;
- 21.07.24 «Ахмат» – «Краснодар» – 1:1;
- 04.05.24 «Краснодар» – «Ахмат» – 0:1;
- 16.09.23 «Ахмат» – «Краснодар» – 1:1.
Прогноз на матч «Краснодар» – «Ахмат»
На групповом этапе команды обменялись домашними победами. В этот раз ожидаем обмена голами. Прогноз – «ОЗ – да» за кф. 2.07.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!