Во вторник, 11 марта, в 1/4 финала Пути регионов Кубка России (этап 2) сыграют «Динамо» Мх и «Локомотив». Матч пройдет в Каспийске, начало – в 19:00 (мск).

«Динамо» Мх

Команда Хасанби Биджиева играла в одной группе со “Спартаком”, “Динамо” и “Крыльями Советов” и заняла 3-е место, набрав 8 очков. Далее «Динамо” в гостях переиграло “Сочи” (1:1, 4:3 по пен.).

Последние результаты «Динамо» в РПЛ:

08.03.25 «Динамо» М – «Динамо» Мх – 4:0;

28.02.24 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1;

07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3.

«Локомотив»

«Локомотив» набрал 17 очков в группе с “Ростовом”, “Химками” и “Оренбургом” и занял 1-е место. Подопечные Михаила Галактионова добыли 5 побед в основное время, 1 раз выиграли по пенальти.

В 1/4 финала по сумме двух матчей «Локо» уступил московскому “Динамо”.

Предыдущие результаты «Локомотива» в РПЛ:

Очные встречи

28.02.25 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:1;

10.08.24 «Локомотив» – «Динамо» Мх – 2:0;

29.11.02 «Динамо» Мх – «Локомотив» – 1:2.

Прогноз на матч «Динамо» Мх – «Локомотив»

«Локомотив» – фаворит, но махачкалинцы дадут серьезный бой. Прогноз – «обе забьют – да» с коэффициентом 1.93.

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