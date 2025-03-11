В среду, 12 марта, в четвертьфинале 2-го этапа Пути регионов Кубка России встречаются «Урал» и «Рубин». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 16:00 (мск).

«Урал»

Команда Сергея Томарова переиграла в Кубке на пути к предстоящему матчу «СКА Хабаровск» дома (1:0), «Сокол» в гостях (3:1), «Балтику» в гостях (1:0) и «Химки» дома (1:1, по пен. 4:3).

Последние результаты «Урала» в Первой лиге:

«Рубин»

«Рубин» выступал в группе с “Зенитом”, “Акроном” и “Факелом” и занял 2-е место, набрав 9 очков. Подопечные Рашида Рахимова добыли 3 победы и потерпели 3 поражения, разница мячей – 7:4.

В 1/4 финала “Рубин” проиграл по сумме двух встреч ЦСКА – 0:0, 0:3.

Предыдущие результаты «Рубин» в Премьер-лиге:

Очные встречи

Прогноз на матч «Урал» – «Рубин»

В предстоящем матче мы не ожидаем яркого футбола. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.68.

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