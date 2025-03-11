В среду, 12 марта, в четвертьфинале 2-го этапа Пути регионов Кубка России встречаются «Урал» и «Рубин». Игра состоится в Екатеринбурге, начало – в 16:00 (мск).
«Урал»
Команда Сергея Томарова переиграла в Кубке на пути к предстоящему матчу «СКА Хабаровск» дома (1:0), «Сокол» в гостях (3:1), «Балтику» в гостях (1:0) и «Химки» дома (1:1, по пен. 4:3).
Последние результаты «Урала» в Первой лиге:
«Рубин»
«Рубин» выступал в группе с “Зенитом”, “Акроном” и “Факелом” и занял 2-е место, набрав 9 очков. Подопечные Рашида Рахимова добыли 3 победы и потерпели 3 поражения, разница мячей – 7:4.
В 1/4 финала “Рубин” проиграл по сумме двух встреч ЦСКА – 0:0, 0:3.
Предыдущие результаты «Рубин» в Премьер-лиге:
- 09.03.25 «Рубин» – «Спартак» М – 2:1;
- 01.03.23 «Ахмат» – «Рубин» – 2:1;
- 07.12.24 «Динамо» Мх – «Рубин» – 2:3.
Очные встречи
- 29.04.24 «Рубин» – «Урал» – 1:1 РПЛ;
- 06.11.23 «Урал» – «Рубин» – 0:1 РПЛ;
- 03.10.23 «Урал» – «Рубин» – 2:0 Кубок России;
- 29.08.23 «Рубин» – «Урал» – 2:1 Кубок России;
- 15.05.22 «Урал» – «Рубин» – 3:0 РПЛ.
Прогноз на матч «Урал» – «Рубин»
В предстоящем матче мы не ожидаем яркого футбола. Прогноз – ТМ (2,5) с коэффициентом 1.68.
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