Мостовой: «Не пойду работать в РПЛ бесплатно – не для этого 25 лет играл»

Получивший лицензию Александр Мостовой не готов тренировать бесплатно.

«Конечно, мне важна финансовая часть в тренерской карьере – за бесплатно в РПЛ работать не пойду! Я 25 лет играл в футбол не для того, чтобы бесплатно потом работать. У нас пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить тех тренеров, которые заработали, результата не дали и уехали.

В футболе можно заработать самые большие деньги, поэтому те, кто в него не играл, идут работать к нам. И почему я не могу зарабатывать на футболе? Гильермо Абаскаль в «Спартаке» зарабатывал 1,5 миллиона евро в год? Вот так люди и дурят футбол… А я об этом сразу говорил и могу назвать еще 50 людей, как этот испанец.

Как я реагирую на то, что меня называют завистливым? Нормальные люди меня никогда в жизни так не назовут! Будут называть меня так только те, кто за счет футбола себе имя делают. С Федором Черенковым кто-нибудь играл в жизни? А мы обыгрывали настоящих звезд футбола, забивали голы на разных стадионах чемпионатов мира!» – сказал Мостовой.