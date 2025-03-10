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  • Мостовой: «Не пойду работать в РПЛ бесплатно – не для этого 25 лет играл»

Мостовой: «Не пойду работать в РПЛ бесплатно – не для этого 25 лет играл»

Сегодня, 16:24
3

Получивший лицензию Александр Мостовой не готов тренировать бесплатно.

«Конечно, мне важна финансовая часть в тренерской карьере – за бесплатно в РПЛ работать не пойду! Я 25 лет играл в футбол не для того, чтобы бесплатно потом работать. У нас пальцев на руках и на ногах не хватит, чтобы перечислить тех тренеров, которые заработали, результата не дали и уехали.

В футболе можно заработать самые большие деньги, поэтому те, кто в него не играл, идут работать к нам. И почему я не могу зарабатывать на футболе? Гильермо Абаскаль в «Спартаке» зарабатывал 1,5 миллиона евро в год? Вот так люди и дурят футбол… А я об этом сразу говорил и могу назвать еще 50 людей, как этот испанец.

Как я реагирую на то, что меня называют завистливым? Нормальные люди меня никогда в жизни так не назовут! Будут называть меня так только те, кто за счет футбола себе имя делают. С Федором Черенковым кто-нибудь играл в жизни? А мы обыгрывали настоящих звезд футбола, забивали голы на разных стадионах чемпионатов мира!» – сказал Мостовой.

  • Экс-спартаковец получил тренерскую лицензию УЕФА категории А на этой неделе.
  • 56-летний Мостовой в прошлом году проходил тренерскую стажировку в «Динамо».
  • В РПЛ он может работать только ассистентом.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
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Комментарии (3)
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Ден Саныч
1741617067
Ну, иногда можно и бесплатно поработать, чтобы могли оценить твою работу. Тогда ты работал в уже созданной командах, а сейчас тебе придётся создать свою, если хочешь развиваться. А так ты просто бывший царь!
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алдан2014
1741619003
Деньги Абаскаля не дают Сашке, спокойно спать. Очень хочу,что бы Мостовой хоть кого то потренировал. И даже представляю его монологи после отставки. Типа чё они понимают?!
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Интерес
1741619683
Я так и не понял,отчаявшийся ждать предложений отставной царёк завидует 1,5 миллионам,выплаченным гастарбайтерам тренерского цеха,или считает эту сумму недостойной для себя??? Скока нада ,царская твоя морда???
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