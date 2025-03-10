Арестованный экс-вице-президент РФС попросился на СВО

Находящийся под арестом Сергей Анохин изъявил желание отправиться на СВО.
«Анохин попросил отправить его в зону боевых действий уже через несколько дней после задержания. Спустя время он повторил свою просьбу. Однако следователи пока не готовы отпустить его на СВО», – написал источник.
В прошлом году на СВО вместо тюремного срока отправился экс-защитник сборной России Алексей Бугаев – в ходе боевых действий он погиб.
- Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
- Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
- Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
Источник: телеграм-канал Sport Baza