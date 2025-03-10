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Арестованный экс-вице-президент РФС попросился на СВО

Сегодня, 15:20

Находящийся под арестом Сергей Анохин изъявил желание отправиться на СВО.

«Анохин попросил отправить его в зону боевых действий уже через несколько дней после задержания. Спустя время он повторил свою просьбу. Однако следователи пока не готовы отпустить его на СВО», – написал источник.

В прошлом году на СВО вместо тюремного срока отправился экс-защитник сборной России Алексей Бугаев – в ходе боевых действий он погиб.

  • Анохин занимал пост вице-президента РФС, был генеральным директором «Химок», а также в течение нескольких лет возглавлял Московскую федерацию футбола.
  • Следственный комитет РФ сообщил, что функционер дал взятку, «желая избежать представления в следственные органы результатов оперативно-розыскной деятельности органов ФСБ, связанных с хищением бюджетных денежных средств на его предыдущем месте работы».
  • Анохину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

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Источник: телеграм-канал Sport Baza
Россия. Премьер-лига
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