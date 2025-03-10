Арестованный экс-вице-президент РФС попросился на СВО

Находящийся под арестом Сергей Анохин изъявил желание отправиться на СВО.

«Анохин попросил отправить его в зону боевых действий уже через несколько дней после задержания. Спустя время он повторил свою просьбу. Однако следователи пока не готовы отпустить его на СВО», – написал источник.

В прошлом году на СВО вместо тюремного срока отправился экс-защитник сборной России Алексей Бугаев – в ходе боевых действий он погиб.