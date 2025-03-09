10 марта 2025 года в 19:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Балтика» будет у себя дома принимать волгоградский «Ротор».

Команда Андрея Талалаева проводит солидный сезон и имеет все шансы повыситься в классе и вернуться в российскую Премьер-Лигу. Клуб из Калининграда возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. В 22 турах «Балтика» потерпела лишь два поражения (второй лучший результат в турнире после московского «Торпедо»).

Последние три игры:

Балтика – Шинник 0:0

Ахмат – Балтика 1:0

Балтика – Насаф 1:1

«Ротор»

Подопечные бывшего «спартаковца» Дениса Бояринцева располагаются на девятом месте в таблице Первой лиги, и все еще претендуют на место в стыковых матчах за право выйти в РПЛ. При этом «Ротор» не часто балует своих болельщиков зрелищным футболом – у волгоградцев самый низкий показатель забитых мячей в топ-10 Первой лиги (18 результативных ударов в 22 турах).

Последние три игры

Ротор – Урал 0:0

Динамо Махачкала – Ротор 3:1

Сочи – Ротор 1:1

Очные встречи

17.08.24 Ротор – Балтика 2:0

19.02.24 Балтика – Ротор 1:2

21.11.21 Балтика – Ротор 2:1

Прогноз на матч «Балтика» – «Ротор»

«Балтика» допустила осечку на старте весенней части кампании и едва ли желает вновь терять очки. Калининградцы играют дома и настроены на максимальный результат. Считаем, что лидер Первой лиги сумеет оправдать статус фаворита и одержит первую победу во второй части сезона 2024/2025.

Прогноз: победа «Балтики», коэффициент – 1,71.

С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!