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«Крылья Советов» – «Акрон»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-Лиги, 9 марта 2025 года

Сегодня, 10:51

9 марта 2025 года в 16:30 пройдет матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» будут принимать в Самаре «Акрон».

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина изрядно потрепала нервы одному из лидеров РПЛ – «Краснодару». В своем первом официальном матче в 2025 году «Крылья Советов» на выезде сумели добыть ничью в противостоянии с одним из фаворитов сезона. После 19 туров «Крылья» располагаются на десятой строчке в таблице Премьер-Лиги.

Последние три игры:

  • Краснодар – Крылья Советов 1:1
  • Крылья Советов – Челябинск 0:0
  • Крылья Советов – ЦСКА 4:2

«Акрон»

Тольяттинцы не лучшим образом начали весеннюю часть кампании, уступив на выезде с «Пари НН». «Акрон» идет девятым в РПЛ и на три очка опережает своего ближайшего оппонента.

Отдельного внимания заслуживает форвард Артeм Дзюба. Опытнейшему нападающему «Акрона» остался один гол, чтобы обойти Кержакова в списке лучших снайперов в истории чемпионатов России.

Последние три игры:

  • Пари НН – Акрон 2:1
  • Урал – Акрон 4:2
  • Ростов – Акрон 0:1

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Акрон»

Нас ожидает противостояние двух ярких коллективов. В матчах с участием «Акрона» и вовсе в среднем забивается три мяча. Ожидаем увидеть веселый и результативный футбол в Самаре. К тому же мы можем стать свидетелями нового рекорда в РПЛ, если результативным ударом отметится Дзюба.

Прогноз: тотал больше 2,5 голов, коэффициент – 1,73

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Акрон Крылья Советов
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