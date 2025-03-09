9 марта 2025 года в 19:30 пройдет матч 20-го тура российской Премьер-Лиги. «Рубин» будет принимать в Казани гостей из столицы – московский «Спартак».

«Рубин»

Казанцы провалили старт весенней части сезона в РПЛ, потерпев неудачу в матче с аутсайдером «Ахматом» (1:2). В целом «Рубин» проводит достаточно солидную кампанию. После 19 туров в активе подопечных Рашида Рахимова 26 очков и 19-я строчка в турнирной таблице Премьер-Лиги.

Последние три игры:

Ахмат – Рубин 2:1

Оренбург – Рубин 3:5

Сочи – Рубин 0:2

«Спартак»

Команда Деяна Станковича продолжает претендовать на золотые медали РПЛ. Москвичи успели подкрепить свои амбиции в домашней игре с «Оренбургом» – 2:0. Свой очередной мяч провел лучший снайпер лиги великолепный форвард «Спартака» Манфред Угальде. «Народная команда» на три балла отстает от лидирующего «Краснодара», имея один матч в запасе.

Последние три игры:

Спартак – Оренбург 2:0

Спартак – Насаф 3:1

Спартак – Торпедо Москва 2:1

Прогноз на матч «Рубин» – «Спартак»

«Спартаку» почти всегда непросто даются выезды в Казань. К тому же традиционно есть вопросы по состоянию газона. Если покрытие поля снова будет далеко не оптимальным, это станет проблемой для техничных латиноамериканцев «народной команды». Считаем, что «Рубин» даст серьезный бой гостям из столицы и сделает всe, чтобы прервать победную серию москвичей.

Прогноз: победа «Рубина» с форой +1, коэффициент – 1,64

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