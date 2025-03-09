9 марта 2025 года в 16:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Сочи» будет принимать гостей из Екатеринбурга – «Урал».
«Сочи»
Команда Роберта Морено мечтает о скором возвращении в российскую Премьер-Лигу, однако на данном этапе южанам не удается пробиться в зону прямого повышения в классе. «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от топ-2 на пять очков.
Последние три игры:
- Сочи – Сокол 0:0
- Сочи – КАМАЗ 0:0
- Сочи – Рубин 0:2
«Урал»
Представители Екатеринбурга также претендуют на возвращение в РПЛ и соседствуют с ФК «Сочи» в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. Что интересно, «Урал» стартовал весной в точности также как и их ближайший соперник – с нулевой ничьей.
Последние три игры:
- Ротор – Урал 0:0
- Урал – Рубин 4:2
- Динамо Москва – Урал 3:2
Очные встречи:
- 14.07.24 Урал – Сочи 2:0
- 21.04.24 Сочи – Урал 2:2
- 22.10.23 Урал – Сочи 1:4
Прогноз на матч «Сочи» – «Урал»
«Сочи» будет фаворитом центральной игры 23 тура Первой лиги. За южан говорит и фактор своего поля, и в целом более надежная игра в обороне. Считаем, что хозяевам удастся подтвердить свой статус и «Сочи» вполне будет претендовать на максимальный результат – набор трех баллов.
В настоящее время «Сочи» уступает «Уралу» по дополнительным показателям, однако победа в очной дуэли позволит южанам не только обойти екатеринбуржцев, но и подняться сразу на третью строчку в таблице.
Прогноз: победа «Сочи» с форой 0, коэффициент 1,42.
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