9 марта 2025 года в 16:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Сочи» будет принимать гостей из Екатеринбурга – «Урал».

«Сочи»

Команда Роберта Морено мечтает о скором возвращении в российскую Премьер-Лигу, однако на данном этапе южанам не удается пробиться в зону прямого повышения в классе. «Сочи» занимает пятое место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от топ-2 на пять очков.

Последние три игры:

Сочи – Сокол 0:0

Сочи – КАМАЗ 0:0

Сочи – Рубин 0:2

«Урал»

Представители Екатеринбурга также претендуют на возвращение в РПЛ и соседствуют с ФК «Сочи» в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. Что интересно, «Урал» стартовал весной в точности также как и их ближайший соперник – с нулевой ничьей.

Последние три игры:

Ротор – Урал 0:0

Урал – Рубин 4:2

Динамо Москва – Урал 3:2

Очные встречи:

14.07.24 Урал – Сочи 2:0

21.04.24 Сочи – Урал 2:2

22.10.23 Урал – Сочи 1:4

Прогноз на матч «Сочи» – «Урал»

«Сочи» будет фаворитом центральной игры 23 тура Первой лиги. За южан говорит и фактор своего поля, и в целом более надежная игра в обороне. Считаем, что хозяевам удастся подтвердить свой статус и «Сочи» вполне будет претендовать на максимальный результат – набор трех баллов.

В настоящее время «Сочи» уступает «Уралу» по дополнительным показателям, однако победа в очной дуэли позволит южанам не только обойти екатеринбуржцев, но и подняться сразу на третью строчку в таблице.

Прогноз: победа «Сочи» с форой 0, коэффициент 1,42.

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