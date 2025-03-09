9 марта 2025 года в 13:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. Саратовский «Сокол» будет принимать «Нефтехимик».
«Сокол»
Команда опытного специалиста Алексея Стукалова, который успел потрудиться и в РПЛ, застряла в нижней части таблицы Первой лиги. После 22 матчей саратовцы идут третьими снизу, набрав всего лишь 20 зачетных баллов.
Тем не менее, первого марта «Сокол» дал бой одному из фаворитов сезона – ФК «Сочи». Саратовцы отобрали очки у значительно более классного оппонента.
Последние три игры:
- Сочи – Сокол 0:0
- Тюмень – Сокол 1:1
- Сокол – Ростов-2 1:1
«Нефтехимик»
«Нефтехимик» чувствует себя получше и занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице. У команды экс-наставника московского «Динамо» Кирилла Новикова есть амбиции, однако пока их не удается реализовать на практике.
Последние три игры:
- Нефтехимик – СКА-Хабаровск 0:1
- Нефтехимик – Торпедо Владимир 5:1
- Нефтехимик – Черноморец 1:0
Очные встречи
- 04.02.25 Сокол – Нефтехимик 1:2
- 27.10.24 Нефтехимик – Сокол 0:0
- 29.06.24 Нефтехимик – Сокол 2:0
Прогноз на матч «Сокол» – «Нефтехимик»
Нижнекамцы успели одолеть «Сокол» в недавнем «товарняке». Невзирая на то, что сейчас «Нефтехимик» будет играть на чужом поле именно он видится фаворитом противостояния. Считаем, что подопечные Кирилла Новикова как минимум не уступят кризисному сопернику.
Прогноз: «Нефтехимик» не проиграет (X2), коэффициент – 1,47.
С бонусом от Fonbet любой матч станет еще интересней! Заходи и забирай фрибет до 15000 ₽!