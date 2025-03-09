9 марта 2025 года в 13:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. Саратовский «Сокол» будет принимать «Нефтехимик».

«Сокол»

Команда опытного специалиста Алексея Стукалова, который успел потрудиться и в РПЛ, застряла в нижней части таблицы Первой лиги. После 22 матчей саратовцы идут третьими снизу, набрав всего лишь 20 зачетных баллов.

Тем не менее, первого марта «Сокол» дал бой одному из фаворитов сезона – ФК «Сочи». Саратовцы отобрали очки у значительно более классного оппонента.

Последние три игры:

Сочи – Сокол 0:0

Тюмень – Сокол 1:1

Сокол – Ростов-2 1:1

«Нефтехимик»

«Нефтехимик» чувствует себя получше и занимает одиннадцатую позицию в турнирной таблице. У команды экс-наставника московского «Динамо» Кирилла Новикова есть амбиции, однако пока их не удается реализовать на практике.

Последние три игры:

Нефтехимик – СКА-Хабаровск 0:1

Нефтехимик – Торпедо Владимир 5:1

Нефтехимик – Черноморец 1:0

Очные встречи

04.02.25 Сокол – Нефтехимик 1:2

27.10.24 Нефтехимик – Сокол 0:0

29.06.24 Нефтехимик – Сокол 2:0

Прогноз на матч «Сокол» – «Нефтехимик»

Нижнекамцы успели одолеть «Сокол» в недавнем «товарняке». Невзирая на то, что сейчас «Нефтехимик» будет играть на чужом поле именно он видится фаворитом противостояния. Считаем, что подопечные Кирилла Новикова как минимум не уступят кризисному сопернику.

Прогноз: «Нефтехимик» не проиграет (X2), коэффициент – 1,47.

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