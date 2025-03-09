9 марта 2025 года в 16:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Шинник» будет принимать СКА из Хабаровска.
«Шинник»
Ярославцы стартовали в весенней части сезона с весьма солидным результатом. «Шинник» дал бой лидеру Первой лиги и главному претенденту на выход в РПЛ – «Балтике». Андердог сумел зацепиться за ничью в Калининграде.
В целом «Шинник» проводит не самую яркую кампанию. Подопечные Александра Побегалова занимают 14-ю строчку в таблице второго по рангу футбольного дивизиона России.
Последние три игры:
- Балтика – Шинник 0:0
- Шинник – Жетысу 2:1
- Шинник – Родина 0:2
СКА-Хабаровск
Хабаровчане обосновались в верхней части таблицы и удерживают шестую позицию. СКА вполне может побороться как минимум за попадание в стыковые матчи и сразиться с кем-то из клубов РПЛ за повышение в классе.
Последние три игры:
- Нефтехимик – СКА 0:1
- СКА – Велес 0:2
- СКА – Динамо Владивосток 0:0
Очные встречи:
- 18.02.24 СКА – Шинник 0:0
- 12.05.24 Шинник – СКА 2:1
- 18.02.24 Шинник – СКА 0:0
Прогноз на матч «Шинник» – СКА-Хабаровск
Обе команды достаточно организованно играют в обороне. «Шинник» и вовсе делает ставку на хорошее выступление именно по части защиты своих ворот, основательно хромая в атаке. Предполагаем, что и сейчас соперники не будут устраивать голевую феерию и едва ли порадуют поклонником яркого и эффектного футбола.
Прогноз: тотал матча меньше 2,5 голов, коэффициент – 1,43.
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