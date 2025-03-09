9 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. Московское «Торпедо» будет принимать «Уфу».

«Торпедо» ведет борьбу за возвращение в российскую Премьер-Лигу и всерьез претендует на повышение в классе. В настоящее время «автозаводцы» занимают вторую строчку в таблице Первой лиги, отставая от лидирующей «Балтики» всего лишь на три зачетных балла.

Последние три матча:

Черноморец – Торпедо 2:0

Спартак – Торпедо 2:1

Торпедо – Челябинск 2:1

«Уфа» с треском проваливает сезон, застряв в нижней части турнирной таблицы. «Горожане» идут пятнадцатыми, набрав 21 очко. На старте весенней кампании «Уфа» смогла избежать поражения в матче с «Чайкой».

Последние три матча:

Чайка – Уфа 1:1

Родина – Уфа 2:2

Уфа – Велес 1:2

Прогноз на матч «Торпедо» – «Уфа»

Москвичи провалились в первой официальной игре 2025 года и теперь будут стремиться реабилитироваться в глазах своих болельщиков. К слову, в матче с «Черноморцем» подопечные Олега Кононова потерпели свое первое поражение в текущей кампании в Первой лиге.

Считаем, что «автозаводцы» сумеют должным образом отреагировать на столь досадную и болезненную неудачу и вернутся на путь побед. Домашняя встреча с одним из аутсайдеров Первой лиги открывает хорошие возможности для команды опытного тренера Кононова.

Прогноз: победа московского «Торпедо», коэффициент – 1,52

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