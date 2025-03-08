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  • «Краснодар» стал лидером РПЛ, два клуба готовы пригласить Мостового, решение РФС по новичку ЦСКА и другие новости

«Краснодар» стал лидером РПЛ, два клуба готовы пригласить Мостового, решение РФС по новичку ЦСКА и другие новости

Сегодня, 01:23

Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам

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Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в итоговом составе сборной Бразилии

Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

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В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку

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Источник: «Бомбардир»
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