«Краснодар» стал лидером РПЛ, два клуба готовы пригласить Мостового, решение РФС по новичку ЦСКА и другие новости

Карпин назвал самый реалистичный срок возвращения сборной России к официальным матчам

ЭСК вынесла решение по эпизоду между Осипенко и Тюкавиным

Названа причина отсутствия Дугласа Сантоса в итоговом составе сборной Бразилии

Отстраненный на 9 месяцев тренер «Лиона» объяснил свое поведение переживаниями из-за ссоры Трампа с Зеленским

«Динамо Мх» и «Пари НН» готовы пригласить Мостового

Британские власти намерены судиться с Абрамовичем, чтобы направить Украине деньги от продажи «Челси»

Агент Неймара предложил бразильца двум топ-клубам Европы

В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА

«Краснодар» разгромил «Пари НН» и стал единоличным лидером РПЛ, «Локомотив» сыграл вничью с «Ахматом»

В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку

Роналду забил 926-й гол в карьере – по 463 до и после 30-летия