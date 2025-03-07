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  • ЦСКА – «Химки»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-Лиги, 8 марта 2025 года

ЦСКА – «Химки»: прогноз на матч 20-го тура Премьер-Лиги, 8 марта 2025 года

Вчера, 21:59

В субботу, 8 марта 2025 года в 17:00 состоится матч 20-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и «Химками».

ЦСКА

Команда занимает 6-е место в таблице с 32 очками. В 19 турах у «ЦСКА» 9 побед, 5 ничьих и 5 поражений, разница мячей +14 (28 забито, 14 пропущено). Последние три игры:

«Химки»

Команда находится на 12-м месте с 19 очками. В 19 турах у «Химок» 4 победы, 7 ничьих и 8 поражений, разница мячей -12 (23 забито, 35 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

  • 31.08.24: «Химки» – ЦСКА 0:2 (Премьер-Лига);
  • 20.02.24: ЦСКА – «Химки» 3:0 (Товарищеский матч);
  • 09.04.23: ЦСКА – «Химки» 3:0 (Премьер-Лига).

Прогноз на матч ЦСКА – «Химки»

ЦСКА считается фаворитом, несмотря на нестабильные результаты в последних играх. «Химки» слабо выступают в защите, особенно против сильных соперников. В очных встречах также явное преимущество у московского клуба.

Прогноз: Победа ЦСКА – коэффициент 1.50.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Химки ЦСКА
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