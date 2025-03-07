В субботу, 8 марта 2025 года в 17:00 состоится матч 20-го тура Премьер-Лиги между ЦСКА и «Химками».
ЦСКА
Команда занимает 6-е место в таблице с 32 очками. В 19 турах у «ЦСКА» 9 побед, 5 ничьих и 5 поражений, разница мячей +14 (28 забито, 14 пропущено). Последние три игры:
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01.03.25: «Зенит» – ЦСКА 0:0;
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22.02.25: «Крылья Советов» – ЦСКА 4:2;
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17.02.25: «Факел» – ЦСКА 1:1.
«Химки»
Команда находится на 12-м месте с 19 очками. В 19 турах у «Химок» 4 победы, 7 ничьих и 8 поражений, разница мячей -12 (23 забито, 35 пропущено). Последние три игры:
- 02.03.25: «Химки» – «Факел» 1:0;
- 22.02.25: «Химки» – «Пари НН» 1:3;
- 18.02.25: «Химки» – «КАМАЗ» 1:6.
Очные встречи
- 31.08.24: «Химки» – ЦСКА 0:2 (Премьер-Лига);
- 20.02.24: ЦСКА – «Химки» 3:0 (Товарищеский матч);
- 09.04.23: ЦСКА – «Химки» 3:0 (Премьер-Лига).
Прогноз на матч ЦСКА – «Химки»
ЦСКА считается фаворитом, несмотря на нестабильные результаты в последних играх. «Химки» слабо выступают в защите, особенно против сильных соперников. В очных встречах также явное преимущество у московского клуба.
Прогноз: Победа ЦСКА – коэффициент 1.50.
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