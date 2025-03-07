В субботу, 8 марта 2025 года, в 14:30 по мск состоится матч 20-го тура Премьер-Лиги между «Факелом» и «Зенитом».

«Факел»

Команда занимает 15-е место в таблице с 14 очками. В 19 турах у «Факела» 2 победы, 8 ничьих и 9 поражений, разница мячей -15 (11 забито, 26 пропущено). Последние три игры:

«Зенит»

Команда занимает 2-е место с 40 очками. В 19 турах у «Зенита» 12 побед, 4 ничьи и 3 поражения, разница мячей +25 (37 забито, 12 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

22.10.24: «Факел» – «Зенит» 0:1 (Кубок России);

21.09.24: «Зенит» – «Факел» 3:1 (Премьер-Лига);

30.07.24: «Зенит» – «Факел» 3:0 (Кубок России).

Прогноз на матч «Факел» – «Зенит»

«Зенит» превосходит соперника по классу и результатам сезона. «Факел» слабо играет в атаке и редко добивается побед. Очные встречи также на стороне гостей. «Зенит» – явный фаворит матча, но команда может столкнуться с сопротивлением хозяев.

Прогноз: Победа «Зенита» – коэффициент 1.40.

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