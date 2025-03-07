В субботу, 8 марта 2025 года в 12:00 состоится матч 20-го тура Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».

«Оренбург»

Команда занимает последнее, 16-е место в таблице с 8 очками. В 19 турах у «Оренбурга» 1 победа, 5 ничьих и 13 поражений, разница мячей -19 (16 забито, 35 пропущено). Последние три игры:

«Ростов»

Команда занимает 7-е место с 27 очками. В 19 турах у «Ростова» 7 побед, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей +1 (30 забито, 29 пропущено). Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»

«Оренбург» идет на последнем месте и имеет одну победу за сезон. «Ростов» нестабилен, но выше классом и регулярно побеждает в очных встречах. Гости выглядят фаворитами, однако хозяева могут оказать сопротивление.

Прогноз: X2 (ничья или победа «Ростова») – коэффициент 1.40.

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