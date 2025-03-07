В субботу, 8 марта 2025 года в 12:00 состоится матч 20-го тура Премьер-Лиги между «Оренбургом» и «Ростовом».
«Оренбург»
Команда занимает последнее, 16-е место в таблице с 8 очками. В 19 турах у «Оренбурга» 1 победа, 5 ничьих и 13 поражений, разница мячей -19 (16 забито, 35 пропущено). Последние три игры:
- 03.03.25: «Спартак» – «Оренбург» 2:0;
- 22.02.25: «Оренбург» – «Рубин» 3:5;
- 12.02.25: «Торпедо» – «Оренбург» 2:3.
«Ростов»
Команда занимает 7-е место с 27 очками. В 19 турах у «Ростова» 7 побед, 6 ничьих и 6 поражений, разница мячей +1 (30 забито, 29 пропущено). Последние три игры:
- 02.03.25: «Ростов» – «Динамо» 1:1;
- 18.02.25: «Ростов» – «Акрон» 0:1;
- 10.02.25: «Ростов» – «Динамо» 4:0.
Очные встречи
- 18.09.24: «Ростов» – «Оренбург» 3:1 (Кубок России);
- 28.08.24: «Оренбург» – «Ростов» 0:1 (Кубок России);
- 17.08.24: «Ростов» – «Оренбург» 3:2 (Премьер-Лига).
Прогноз на матч «Оренбург» – «Ростов»
«Оренбург» идет на последнем месте и имеет одну победу за сезон. «Ростов» нестабилен, но выше классом и регулярно побеждает в очных встречах. Гости выглядят фаворитами, однако хозяева могут оказать сопротивление.
Прогноз: X2 (ничья или победа «Ростова») – коэффициент 1.40.
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!