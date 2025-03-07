8 марта 2025 года в 08:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Енисей» будет принимать столичную «Родину».

«Енисей»

Команда Андрея Тихонова с победы начала весеннюю часть сезона, одолев одного из главных аутсайдеров турнира. В настоящее время клуб из Красноярска располагается на девятой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 зачетных баллов.

Последние три игры:

Енисей – Алания 1:0

Енисей – Сибирь 2:3

Енисей – Ленинградец 1:2

«Родина»

Московский клуб преподнес крайне неприятный сюрприз своим болельщикам. «Родина» провалила первый официальный матч в 2025 году, на своем поле уступив последней команде второго по рангу футбольного дивизиона России. В целом, «Родина» не хватает звезд с неба – тринадцатое место в таблице (24 очка).

Последние три игры:

Очные встречи

Прогноз на матч «Енисей» – «Родина»

Соперники далеко не всегда балуют высокой результативностью. «Родина» и вовсе провалилась в игре с «Тюменью», не реализовав несколько явных голевых возможностей. Ждем достаточно упорной борьбы и, вероятно, не самого фееричного по части забитых мячей футбола. Считаем, что «Енисей» и москвичи не сумеют пробить стандартный букмекерский тотал матча.

Прогноз: тотал меньше 2,5 голов – коэффициент 1,52.

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