8 марта 2025 года в 15:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Алания» будет принимать «Тюмень».
«Алания»
Некогда очень славный клуб переживает сложные времена. «Алания» проваливает кампанию в Первой лиге и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе команды всего лишь 18 после 22 официальных матчей.
Последние три игры:
- Енисей – Алания 1:0
- Алания – Муром 3:2
- Алания – Дружба 3:1
«Тюмень»
Не далеко от своего ближайшего оппонента ушла и «Тюмень». Если быть точнее – еe дела обстоят еще хуже, поскольку именно подопечные тренера Игоря Меньщикова замыкают турнирную таблицу Первой лиги, набрав на три балла меньше, чем «Алания».
Последние три игры:
- Родина – Тюмень 0:1
- Тюмень – Сокол 1:1
- Тюмень – Текстильщик 1:2
Прогноз на матч «Алания» – «Тюмень»
Соперники по-разному начали весеннюю часть сезона. Если «Тюмень» в кои-то веки подарила улыбки своим поклонникам, то вот «Алания» со Спартаком Гогниевым во главе вновь разочаровала. Ходили слухи, что команда из Владикавказа вообще может прекратить существование, однако этого, к счастью, не произошло. Теперь клубу предстоит очередная перестройка, которая уже началась.
Конечно, битва аутсайдеров может завершиться как угодно – перед нами классический случай «матча на три исхода», но мы рискнем предположить, что оппоненты не смогут выявить победителя и поделят очки.
Прогноз: ничья – коэффициент 3,15.
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