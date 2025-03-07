8 марта 2025 года в 15:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. «Алания» будет принимать «Тюмень».

«Алания»

Некогда очень славный клуб переживает сложные времена. «Алания» проваливает кампанию в Первой лиге и занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице. В активе команды всего лишь 18 после 22 официальных матчей.

Последние три игры:

Енисей – Алания 1:0

Алания – Муром 3:2

Алания – Дружба 3:1

«Тюмень»

Не далеко от своего ближайшего оппонента ушла и «Тюмень». Если быть точнее – еe дела обстоят еще хуже, поскольку именно подопечные тренера Игоря Меньщикова замыкают турнирную таблицу Первой лиги, набрав на три балла меньше, чем «Алания».

Последние три игры:

Родина – Тюмень 0:1

Тюмень – Сокол 1:1

Тюмень – Текстильщик 1:2

Прогноз на матч «Алания» – «Тюмень»

Соперники по-разному начали весеннюю часть сезона. Если «Тюмень» в кои-то веки подарила улыбки своим поклонникам, то вот «Алания» со Спартаком Гогниевым во главе вновь разочаровала. Ходили слухи, что команда из Владикавказа вообще может прекратить существование, однако этого, к счастью, не произошло. Теперь клубу предстоит очередная перестройка, которая уже началась.

Конечно, битва аутсайдеров может завершиться как угодно – перед нами классический случай «матча на три исхода», но мы рискнем предположить, что оппоненты не смогут выявить победителя и поделят очки.

Прогноз: ничья – коэффициент 3,15.

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