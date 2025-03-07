8 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. КАМАЗ будет принимать «Чайку».

КАМАЗ

Команда из Набережных Челнов ударно провела подготовку к весенней части сезона, громя соперника за соперником в «товарняках». Это привело к тому, что КАМАЗ стартовал с набора трех очков в первой официальной игре 2025 календарного года. Сейчас клуб занимает 12-ю строчку в таблице ФНЛ.

Последние три игры:

КАМАЗ – Арсенал (Тула) 2:1

Сочи – КАМАЗ 1:1

Химки – КАМАЗ 1:6

«Чайка» соседствует в таблице со своим ближайшим оппонентом, набрав на четыре балла больше (10-е место в Первой лиге). Команда не претендует на большие свершения, но на данном этапе не принимает участия и в борьбе за выживание, выступая середняком турнира.

Последние три игры:

Чайка – Уфа 1:1

Чайка – Ван 2:1

Чайка – Урал 1:1

Прогноз на матч КАМАЗ – «Чайка»

Нас ждет противостояние середняков Первой лиги. КАМАЗ неплохо усилился в зимний период, в частности подписав экс-футболиста российской «молодежки» Илью Жигулева, который воспитывался в академии «Краснодара».

Также клуб из Набережных Челнов очень результативно провел «товарняки» в преддверии возобновления кампании. Хозяева поля неплохо подготовились к весне и готовы подниматься в турнирной таблице. Матч с соседями – отличный способ доказать свои претензии и блеснуть амбициями на практике. Считаем, что КАМАЗ как минимум не уступит.

Прогноз: победа КАМАЗа с форой 0 – коэффициент 1,44.

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