Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • КАМАЗ – «Чайка»: прогноз на матч 23-го тура Первой лиги, 8 марта 2025 года

КАМАЗ – «Чайка»: прогноз на матч 23-го тура Первой лиги, 8 марта 2025 года

Сегодня, 11:22

8 марта 2025 года в 17:00 пройдет матч 23-го тура Первой лиги. КАМАЗ будет принимать «Чайку».

КАМАЗ

Команда из Набережных Челнов ударно провела подготовку к весенней части сезона, громя соперника за соперником в «товарняках». Это привело к тому, что КАМАЗ стартовал с набора трех очков в первой официальной игре 2025 календарного года. Сейчас клуб занимает 12-ю строчку в таблице ФНЛ.

Последние три игры:

  • КАМАЗ – Арсенал (Тула) 2:1
  • Сочи – КАМАЗ 1:1
  • Химки – КАМАЗ 1:6

«Чайка»

«Чайка» соседствует в таблице со своим ближайшим оппонентом, набрав на четыре балла больше (10-е место в Первой лиге). Команда не претендует на большие свершения, но на данном этапе не принимает участия и в борьбе за выживание, выступая середняком турнира.

Последние три игры:

  • Чайка – Уфа 1:1
  • Чайка – Ван 2:1
  • Чайка – Урал 1:1

Прогноз на матч КАМАЗ – «Чайка»

Нас ждет противостояние середняков Первой лиги. КАМАЗ неплохо усилился в зимний период, в частности подписав экс-футболиста российской «молодежки» Илью Жигулева, который воспитывался в академии «Краснодара».

Также клуб из Набережных Челнов очень результативно провел «товарняки» в преддверии возобновления кампании. Хозяева поля неплохо подготовились к весне и готовы подниматься в турнирной таблице. Матч с соседями – отличный способ доказать свои претензии и блеснуть амбициями на практике. Считаем, что КАМАЗ как минимум не уступит.

Прогноз: победа КАМАЗа с форой 0 – коэффициент 1,44.

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Источник: «Бомбардир»
Россия. Первая лига Прогнозы Чайка КАМАЗ
Рекомендуем
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
СпецпроектКто чаще делал ассисты, а кто играл «на ноль»? Тест о первой части сезона РПЛ
3
РПЛ. «Краснодар» на выезде разгромил «Пари НН» (3:0) и стал единоличным лидером
20:00
2
Реакция Карпина на скандальные слова Кокорина про РПЛ
19:30
1
Карасева сняли с матча «Крылья Советов» – «Акрон»
19:07
2
Стало известно, когда Вильягра может дебютировать за ЦСКА
18:35
В «Баварии» приняли решение по Салаху и ван Дейку
18:26
«Челси» установил рекорд по тратам на состав
18:06
8
В Италии раскрыли следующий клуб Осимхена
17:48
1
В РФС вынесли решение по регистрации Вильягры в качестве игрока ЦСКА
17:38
5
В «Пари НН» назвали условие для вхождения Мостового в тренерский штаб
17:29
7
Все новости
Все новости
В клубе Первой лиги эпидемия гриппа – за них не смогли сыграть восемь футболистов
17:58
1
Фото«СКА-Хабаровск» определися с будущим легионера, который не явился на сборы
13:35
1
«Это будет энциклопедия нашей жизни в 1990-00-е годы»: на «Матч ТВ» планируют опубликовать полный архив передачи «Футбольный клуб»
Вчера, 17:48
«Ротор» перенес домашний матч Первой лиги из Волгограда в Калининград
Вчера, 17:02
2
Стало известно, что Селихова не устраивало в «Спартаке»
Вчера, 13:57
5
В клубе Первой лиги с прошлого года не платят зарплату
5 марта
Тихонов вспомнил о работе в тренерском штабе Карпина в «Спартаке»
4 марта
1
5 самых дорогих российских свободных агентов
4 марта
Каррера вновь выразил желание вернуться в Россию: «Готов возглавить клуб ФНЛ»
4 марта
2
Помазун извинился перед болельщиками «Урала»
1 марта
1
Свинов вспомнил, как жил на 15 тысяч рублей в месяц
1 марта
1
В матче «Енисей» – «Алания» в заявке были по двое сыновей главных тренеров
1 марта
2
Газзаев прокомментировал слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами
1 марта
6
Реакция Газзаева на слова Дренте, что игроки «Алании» пьянствовали перед матчами
28 февраля
2
Дренте – об «Алании»: «Мои партнеры выпивали по рюмке водки перед матчами»
28 февраля
3
ФотоКлуб Первой лиги подписал обладателя Кубка Нидерландов
27 февраля
Защитник «Урала» рассказал, чем его удивил Селихов
25 февраля
1
Экс-вратарь «Алании»: «Если бы Гогниев сказал спрыгнуть с пятого этажа, мы бы спрыгнули»
24 февраля
Неожиданный ответ Солдатенко на вопрос о народной команде
24 февраля
8
ФотоПобедитель Лиги чемпионов начал сотрудничество с «Шинником»
24 февраля
4
Вратарь «Черноморца» заявил о готовности прожить на 20 тысяч рублей в месяц
24 февраля
1
ФотоКлуб Первой лиги подписал свободного агента, выступавшего за «Локомотив» и еще три клуба РПЛ
23 февраля
1
Саусь из «Балтики»: «Смог бы прожить в Калининграде на 30 тысяч рублей в месяц»
22 февраля
1
Червиченко определил народную команду – это не «Спартак» и не «Зенит»
22 февраля
41
Аюпов: «В РПЛ играть легче, чем в ФНЛ»
22 февраля
В «Сочи» прокомментировали покупку Мелешина у «Спартака»
22 февраля
1
«СКА-Хабаровск» перестал платить форварду, прогулявшему сборы
22 февраля
2
«Ротор» арендовал хавбека ЦСКА
21 февраля
1
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 